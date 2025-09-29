¿Cómo cierra la BMV y Wall Street hoy 29 de septiembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron ligeros cambios al término de la jornada de este 29 de septiembre de 2025; te compartimos el cierre de la BMV y otros indicadores.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de este lunes.

Cierre de BMV hoy 29 de septiembre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este lunes 29 de septiembre de 2025 con un avance del 0.49%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 62,610.12 unidades en su índice principal S&P/BMV IPC. Esta subida representa una racha positiva de tres sesiones consecutivas.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 29 de septiembre 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 29 de septiembre 2025 con alzas, mientras los inversionistas restan importancia a la incertidumbre sobre los datos económicos de Estados Unidos.



S&P 500 subió 0.26%, para cerrar en 6,661.21 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.48%, hasta las 22,591.15 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.15%, hasta las 46,316.07 unidades

¿A cuánto está el dólar en México actualmente?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 29 de septiembre de 2025 en $17.25 pesos la compra y en $18.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 29 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 29 de septiembre de 2025, se ubica en 114 mil 393 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.95% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 100nmil 436 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del Petróleo hoy 29 de septiembre 2025

El precio del petróleo bajaron un 3% el lunes debido a que los planes de la OPEP+ para otro aumento de la producción de petróleo en noviembre y la reanudación de las exportaciones de petróleo de la región del Kurdistán iraquí a través de Turquía elevaron las perspectivas de suministro global.

