Explosión en minas de Colombia deja al menos 11 muertos y 19 atrapados

Una explosión en tres minas de carbón interconectadas en Colombia dejaron al menos once personas muertas y 19 más atrapadas en el departamento de Cundinamarca, de acuerdo con el gobernador de la localidad, Nicolás García Bustos.

El incidente del municipio de Sutatausa, Colombia, se debió a la "acumulación" de gases" en las minas que explotaron por "una chispa generada por alguna pica" de un trabajador, dijo García al medio Blu Radio.

La explosión ocurrió el martes por la noche a las 8:45:pm en la zona de El Cajón, donde decenas de mineros trabajaban en varias galerías subterráneas de las que se extrae carbón de forma manual, ha explicado el gobernador del departamento Nicolás García:

Había 30 mineros, siete de ellos lograron salir por sus propios medios, pero lastimosamente tenemos 11 víctimas. Seguimos buscando a 19 personas”, ha dicho el capitán de los Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán.

Cada minuto que pasa es menos tiempo de oxígeno

"Cada minuto que pasa es menos tiempo de oxígeno" y es "bastante difícil" encontrarlos con vida, lamentó el gobernador.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario narró que "la Unidad Administrativa Especial Para La Gestión Del Riesgo De Desastres nos reporta la explosión de tres minas en Sutatausa. Dada la magnitud activamos un equipo de apoyo de Bomberos Cogua, Gachancipá y Chocontá”.

Mineros atrapados a 900 metros de profundidad

Los mineros atrapados están a 900 metros de profundidad, lo que dificulta las labores de búsqueda de los más de 100 rescatistas que están trabajando con picas, según García.

Socorristas de la Agencia Nacional de Minería (ANM), bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil y otros organismos siguen en la tarea de rescate en el municipio.

En total se registra que hay nueve mineros rescatados y que "se remitieron a centros de salud", tal como lo expuso el capitán Álvaro Farfán, comandante de Bomberos de Cundinamarca, para el medio Señal de la Mañana.

Sobre las personas que siguen en la mina, Farfán aseguró que resulta "complejo conocer su estado de salud" ya que "la falta de oxígeno, la falta de luz y la poca visibilidad son situaciones que complican los procesos de búsqueda".

17 mineros continúan atrapados

El Gobernador de Cundinamarca reportó esta mañana que dos personas más han sido rescatadas, 4 cuerpos recuperados y 17 aún continúan atrapadas.

Durante toda la noche equipos de socorro se han entregado en cuerpo y alma a atender la emergencia en la mina de Sutatausa. Nuestro único objetivo: rescatarlos vivos. pic.twitter.com/ajgjTgBmnD — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) March 15, 2023

Imágenes compartidas en medios locales muestran a bomberos y trabajadores de la autoridad de atención de desastres operando en las entradas de las minas. Alrededor, un puñado de personas aguarda desde la madrugada información sobre sus allegados.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la noticia y envió un mensaje de solidaridad a las familias de los fallecidos: “Una lamentable tragedia lo sucedido en la mina de Sutatausa, donde fallecieron 11 personas. Estamos haciendo todos los esfuerzos con la gobernación de Cundinamarca para rescatar con vida a las personas atrapadas. Un abrazo de solidaridad a las víctimas y a sus familiares”, escribió en su cuenta de Twitter.