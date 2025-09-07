Hallan narcolaboratorio presuntamente ligado al cártel de Sinaloa en Polonia
La policía en Polonia desmanteló un laboratorio vinculado presuntamente al Cártel de Sinaloa, asegurando cientos de litros de droga para su producción.
Un laboratorio de metanfetamina vinculado presuntamente al Cártel de Sinaloa fue desmantelado en el condado de Świecie, Voivodato de Cuyavia y Pomerania, en Polonia; según lo que informaron autoridades europeas.
Aunque la expansión de los cárteles mexicanos en Europa ya ha sido advertida en repetidas ocasiones, la policía polaca sorprendió al descubrir varias toneladas de insumos químicos destinados a su producción.
Detienen a 2 mexicanos en narcolaboratorio de Polonia
La Oficina Central de Investigación Policial (CBŚP) intervino en el lugar, donde se detuvo a tres hombres: un ciudadano polaco y dos mexicanos, quienes, según las investigaciones, supervisaban la producción de metanfetamina y mantenían vínculos directos con uno de los cárteles más grandes de Norteamérica.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Pomerania Occidental del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en Szczecin, donde enfrentan cargos por asociación delictuosa y producción de drogas a gran escala.
Durante la operación, se incautaron más de 300 litros de metanfetamina líquida, junto con casi 3 toneladas de insumos químicos empleados en la fabricación de la droga.
Según el dictamen preliminar, estos materiales podrían producir al menos 330 kilos de droga lista para su venta, con un valor estimado de más de 6 millones de zlotys, equivalentes a aproximadamente 30.9 millones de pesos mexicanos.
Kilkaset litrów płynnej metamfetaminy i półproduktów oraz kilka ton chemikaliów służących do wytwarzania metamfetaminy - to efekt akcji @CBSPolicji, pod nadzorem szczecińskiej @PK_GOV_PL, we współpracy z kontrterrorystami z BOA i SPKP w Bydgoszczy, przeprowadzonej w powiecie… pic.twitter.com/wrq1P9xOvI— Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) September 5, 2025
Cárteles mexicanos se expanden por Europa
En los últimos meses, informes como el de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de Europol, señalan que los cárteles mexicanos no solo exportan drogas hacia Europa, sino que ahora se han dedicado a establecer laboratorios clandestinos en dicho territorio.
Además, capacitan a cocineros locales en fórmulas y técnicas importadas, lo que evidencia un incremento de la presencia directa de organizaciones mexicanas en la producción de metanfetamina y cocaína dentro del continente.
Con el decomiso en Polonia, se refleja como estos grupos criminales ya no buscan solo traficar drogas, sino producirlas directamente en mercados extranjeros, asegurando mayores ganancias, pero también controlando estos puntos de ventas.