Buscan a hombre que desató tiroteo en bar de Texas que dejó un muerto y 5 heridos

Las autoridades de Texas, Estados Unidos, realizan una búsqueda del sujeto que desató un tiroteo en un bar durante el domingo 7 de septiembre de 2025, que dejó un saldo de cinco heridos y una persona muerta.

El crimen sucedió alrededor de las 2:27 horas en el bar Alas Locas, ubicado en Cleveland, a 72 kilómetros al noreste de Houston, aseguró la Oficina del Sheriff del Condado de Liberty.

Así ocurrió el tiroteo en bar de Texas

Al menos seis personas estaban en el patio del local cuando comenzó el tiroteo. Un hombre murió en el lugar, en tanto que cuatro hombres y una mujer resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital. Al menos dos lesionados tuvieron que ser trasladados vía aérea y su condición de salud era crítica.

Las autoridades reportan que el sospechoso presuntamente había acudido al bar más temprano en la noche por alrededor de hora y media. Agregaron que el sujeto salió del bar, pero volvió cuando el negocio había cerrado y abrió fuego en las afueras.

La oficina del sheriff señaló que al menos 20 disparos fueron accionados de dos diferentes armas. Algunas de las balas traspasaron los vidrios, pero nadie en el interior resultó lesionado, sólo las personas que estaban en el patio.

Desatan búsqueda de sujeto que desató tiroteo en bar de Texas

La policía informó que el sospechoso sigue prófugo, por lo que iniciaron su búsqueda. Lo describen como un hombre hispano que usa pantalones cortos y una playera color azul.

Aseguran que el presunto responsable conducía una camioneta de color blanco que tiene un rayón en el costado izquierdo, así como daños en el lado derecho del parachoques delantero, así como en el faro delantero.

La oficina del Sheriff pide la colaboración de los ciudadanos para poder ubicar al sospechoso del ataque.