VIDEO ¡Cadena humana! Salvan a mujer de la tercera edad atrapada en las inundaciones de Monterrey

De nueva cuenta, las fuertes lluvias que se registraron en el área metropolitana de Monterrey sorprendieron a los automovilistas. Uno de los incidentes más destacados ocurrió sobre la avenida Gonzalitos, donde empleados de una agencia de vehículos realizaron una cadena humana para el rescate de una mujer de la tercera edad atrapada en las inundaciones.

Rescate en las inundaciones de Monterrey

La víctima, una mujer de la tercera edad, se encontraba dentro de un vehículo color rojo, que quedó completamente inmovilizado debido a las inundaciones repentinas que sorprendieron a los ciudadanos.

Al percatarse de la situación, al menos nueve empleados de una agencia de autos actuaron rápidamente, formando una especie de “cadena humana” utilizando sus brazos y una cadena metálica para llegar hasta la conductora y sacarla del vehículo.

🚨 Rescatan a mujer atrapada en su auto durante inundación en Monterrey



La fuerte lluvia de este lunes volvió a sorprender a automovilistas en el área metropolitana. Una mujer de la tercera edad quedó atrapada dentro de su vehículo, un Nissan Kicks color guindo, en plena… pic.twitter.com/OKvTa6QZqT — INFO7MTY (@info7mty) September 8, 2025

Una vez rescatada, la mujer fue trasladada a un lugar seguro, mientras los empleados sorteaban la corriente de agua que continuaba en aumento.

Día de rescates por las inundaciones en Monterrey

Simultáneamente, dos conductores más fueron rescatados, pero esta vez por elementos de Protección Civil de Monterrey tras quedar atrapados dentro de sus vehículos en un vado completamente inundado, ubicado en el cruce de avenida Díaz Ordaz y Aarón Sáenz.

Uno de los incidentes quedó registrado en video, donde se observa a un hombre intentando salir por la ventana de un vehículo rojo ante la rápida corriente del agua.

🚨 Momentos de gran tensión se vivieron anoche en el norponiente de Monterrey cuando un automóvil fue arrastrado por la corriente en el canal medular de la avenida Solidaridad, provocando un intenso operativo de rescate.



Vecinos intentaron auxiliar a los ocupantes lanzando… pic.twitter.com/qYvPy9iTjK — INFO7MTY (@info7mty) September 8, 2025

Minutos después, el personal de Protección Civil logró poner a salvo a las personas afectadas. Afortunadamente, ninguno de los rescatados presentó lesiones.

Para restablecer la circulación, al lugar también acudió personal de Servicios Públicos de Monterrey, quienes realizaron maniobras de desazolve en el drenaje pluvial, retirando el agua acumulada.

Durante toda la intervención, elementos de la policía de Monterrey se mantuvieron en el área para alertar a otros automovilistas y prevenir nuevos incidentes.