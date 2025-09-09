¡Maduro adelanta la Navidad en Venezuela! La cambió para esta fecha

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en su programa televisivo semanal que la temporada navideña en el país comenzará oficialmente el 1 de octubre. La decisión, que calificó como una “fórmula que ha funcionado en años anteriores”, busca estimular la economía y promover un ambiente de alegría entre la población con una Navidad temprana.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha dado buenos resultados para la economía, para la cultura, para la felicidad. Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez”, expresó el mandatario en el espacio transmitido por Venezolana de Televisión.

Contexto político y tensiones externas

El anuncio ocurre mientras crecen las fricciones diplomáticas entre Caracas y Washington debido al despliegue de fuerzas militares estadounidenses en aguas cercanas al Caribe.

La noticia del adelanto de la Navidad decretado por Nicolás Maduro ha sido interpretada por analistas como un intento de desviar la atención de la tensión con Trump.

La Navidad en Venezuela y su significado

En Venezuela desde hace varios años, el gobierno ha decretado el inicio anticipado de estas celebraciones con la intención de dinamizar el consumo en un contexto de inflación y crisis económica.

Para muchos, este adelanto busca prolongar un periodo de consumo y entretenimiento que aporte un respiro en medio de las tensiones políticas y sociales.

Países que no celebran la Navidad el 25 de diciembre

El anuncio de Maduro contrasta con la tradición internacional de celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Sin embargo, no todos los países la conmemoran en esa fecha:

En iglesias ortodoxas que siguen el calendario juliano, como en Rusia, Serbia o Georgia, la Navidad se festeja el 7 de enero .

. La Iglesia Apostólica Armenia celebra el 6 de enero , uniendo la Navidad con la Epifanía.

celebra el , uniendo la Navidad con la Epifanía. Comunidades etíopes y coptas también mantienen la fecha del 7 de enero, de acuerdo con sus calendarios propios.

Este recordatorio pone de relieve cómo las festividades cristianas varían según la tradición religiosa y el calendario utilizado.