Sheinbaum podría ser declarada persona non grata en Perú tras aprobarse en comisión

En Perú, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó una moción para declarar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como persona non grata en territorio peruano.

Esta medida surge como respuesta a las declaraciones públicas de la mandataria mexicana en defensa del expresidente Pedro Castillo, situación que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países.

¿Por qué presentaron una mocion contra Sheinbaum en Perú?

La propuesta, presentada por el legislador Ernesto Bustamante, miembro del partido Fuerza Popular, recibió el respaldo de 12 legisladores, mientras que seis votaron en contra.

Según los impulsores de la moción, incluyendo a las legisladoras Maricarmen Alva Prieto y Patricia Juárez Gallegos, Sheinbaum ha mantenido una conducta hostil hacia Perú desde que asumió la presidencia en octubre de 2024, al cuestionar la sucesión constitucional posterior a la vacancia de Pedro Castillo y al referirse a él como “legítimo presidente del Perú”.

Relación Perú- México: Así afectaría la cooperación bilateral

Especialistas en relaciones internacionales advierten que este tipo de acciones puede tener repercusiones en la cooperación bilateral, especialmente en áreas como comercio, turismo y programas culturales. Aunque la medida tiene un carácter simbólico, refleja la sensibilidad de Perú frente a lo que consideran injerencia en asuntos internos.

¿Qué dijo México sobre la mocion contra Sheinbaum?

Por su parte, hasta el momento, la presidencia de México no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la declaración, aunque analistas consideran que la respuesta podría incluir canales diplomáticos formales para aclarar la postura del país.

Alito Moreno se reúne con Dina Boluarte

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), sostuvo un encuentro con la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

El dirigente compartió en sus redes sociales varias fotografías del encuentro, al que describió como “muy relevante” para la agenda política regional.

Durante la reunión, Moreno Cárdenas señaló que abordaron temas como seguridad, fortalecimiento de la democracia en América Latina y la cooperación internacional entre México y Perú, destacando la importancia de estrechar los lazos diplomáticos y políticos entre ambos países.

