Tiroteo en Jerusalén deja seis muertos y varios heridos: Israel refuerza seguridad

Seis muertos en un tiroteo en Jerusalén y varios heridos marcaron una de las jornadas más violentas de los últimos años en la ciudad. De acuerdo con la policía israelí y el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), dos hombres armados llegaron en vehículo hasta el cruce de Ramot y abrieron fuego contra personas que esperaban un autobús.

Entre las víctimas mortales se encuentran un hombre de unos 50 años, tres de alrededor de 30, además de una mujer de 50 años y un hombre de 57 que fallecieron tras ser trasladados en estado crítico al hospital. Los servicios de emergencia también atendieron a heridos de diversa gravedad, desde casos leves hasta graves.

Respuesta inmediata y neutralización de los agresores en Jerusalén

La policía informó que un guardia de seguridad y un civil armado que se encontraban en el lugar respondieron al ataque, logrando neutralizar a los agresores en el sitio. Posteriormente, se incautaron varias armas, municiones y un cuchillo que habrían sido utilizados en el atentado.

Un fuerte despliegue policial, bajo la dirección del Comandante de Distrito, llegó rápidamente para asegurar el área. Unidades de desactivación de explosivos inspeccionaron la zona, mientras equipos forenses recopilaron evidencias.

Reacciones oficiales en Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se trasladó al lugar y declaró: “Estamos en guerra contra el terrorismo. La guerra continúa en Gaza y, lamentablemente, también en Jerusalén. En Judea y Samaria hemos frustrado cientos de ataques este año, pero hoy no lo logramos”.

Por su parte, el presidente Isaac Herzog calificó el ataque como una “mañana dolorosa y difícil” y aseguró que “el terrorismo nunca nos derrotará”.

Condena internacional y advertencia de escalada de Israel

La condena internacional no tardó en llegar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó que su país “condena enérgicamente” el ataque en Jerusalén y subrayó que solo una solución política puede garantizar la paz y estabilidad en la región.

El ataque ocurre en un contexto delicado. Apenas la semana pasada, un informe de seguridad presentado al gabinete de Netanyahu advirtió sobre un posible estallido de violencia en la Ribera Occidental ocupada. Funcionarios israelíes alertaron que la combinación de las tensiones políticas con las conversaciones sobre un eventual Estado palestino y la posibilidad de anexión israelí podría agravar la situación.