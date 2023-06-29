Falso Brad Pitt estafa por 186 mil dólares a una mujer española

Una mujer española fue estafada por un hombre que se hizo pasar por el famoso actor Brad Pitt, quien incluso la enamoró para que la chica le estuviera dando dinero, en total el estafador recibió 186 mil dólares.

Todo comenzó cuando los delincuentes convencieron a la chica de formar parte del supuesto club de fans del actor. Después le pidieron dinero para que pudiera hablar con él y esto se repitió durante varios meses.

La mujer española fue contactada a través de una página de Facebook del club de fans del actor. Empezaron prometiéndole que lo conocería y podría hablar con él. Luego le enviaban cartas de los supuestos representantes.

El abogado de la víctima relató que al principio se ganaron su confianza solo con cartas y mensajes, una vez que la mujer se creyó que realmente hablaba con Brad Pitt fue cuando comenzaron las peticiones de dinero.

Un hombre finge ser Brad Pitt y estafa 170.000 € a una mujer de Granada.

La mujer creía que estaba saliendo con Brad Pitt: "íbamos a casarnos" pic.twitter.com/fetqLNJ6Qt — ceciarmy (@ceciarmy) June 29, 2023

"La relación comenzó principios de 2022. Y tras unos meses sin peticiones económicas y una vez que ya tenían confianza, fue cuando inician la petición de dinero. Empiezan con pequeñas cantidades y acaban con sumas importantes, en este caso de hasta 35 mil euros", indicó el abogado.

Mujer descubre que fue estafada por un falso Brad Pitt

Después de más de un año de engaño, la mujer descubrió que todo se trató de una estafa, ya que dio dinero varias veces para tener una cita con Brad Pitt, pero el actor nunca llegaba a los encuentros y siempre tenía una justificación, como que estaba grabando, había asistido a una premiación o estaba enfermo

"Cuando ella va accediendo a las peticiones del estafador, pero él no hace nada para verla, empieza a sospechar. Él le dijo que vendría a España a grabar una película, para la que le pidió dinero. Sin embargo, le saltan las alarmas cuando aquí no viene nadie, ni se graba ninguna película", explicó el abogado.

Además, los estafadores le hicieron creer a la mujer española que tenía una relación amorosa con Brad Pitt, pero el pedían que fuera discreta y no le contara a nadie para evitar que se filtrara a la prensa.

