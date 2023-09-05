Familia de Carlos Aranda denuncia que no han visto el cuerpo hallado ni les han hecho pruebas de ADN

Familiares de Carlos Tomás Aranda Burgoin, joven mexicano desaparecido en Canadá, acusan que a una semana del supuesto hallazgo de su cuerpo, no lo han visto ni mucho menos les han hecho pruebas de ADN para comprobar su relación con el cadáver.

La familia de Carlos Aranda, acusó que aún no ha sido autorizada para ver al cuerpo que la semana pasada fue encontrado en un lago de Osoyoos. Y por si esto no fuera suficiente, tramposo les han solicitado para tomarles muestras genéticas con la finalidad de comprobar su ADN y así poder saber si están relacionados con el cadáver encontrado.

La familia que ha pasado una semana en Canadá, no ha sido contactada por especialistas y tampoco han sido requeridos para la identificación del cuerpo. Familiares de Carlos Tomás Aranda Burgoin, mexicano desaparecido desde el 7 de julio en Canadá, denunciaron una falta de avances en la identificación del cuerpo que fue hallado en un lago de Osoyoos en Canadá.

En un comunicado se afirma que: "El padre y hermano de Carlos Tomás Aranda Burgoin continúan esperando el inicio del proceso científico para la identificación del cadáver". Los familiares de Carlos Aranda ni siquiera han sido contactados por especialistas para tomar las muestras de sangre para que sean comparadas con las del cuerpo encontrado en un lago.

Cabe recordar que la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) informó que mediante un análisis de ADN sería la única manera de determinar la identidad del cadáver debido al avanzado estado de descomposición del mismo.

"Los familiares de Carlos Tomás todavía no han sido requeridos por especialistas para tomarles las muestras genéticas que serán comparadas con las del referido cuerpo, en un análisis de ADN que, según lo dicho con anterioridad por la Real Policía Montada de Canadá, sería la única vía que permitiría determinar la identidad de la persona fallecida".

Desde el pasado jueves 31 de agosto de 2023, se efectuó la necropsia del cadáver encontrado, sin embargo los resultados definitivos no serán entregados hasta dentro de cuatro meses, según se informó a la familia. "Aunque la necropsia de ley al citado cadáver fue practicada el pasado jueves 31 de agosto, el informe concluyente no será entregado sino hasta dentro de cuatro meses". Lo anterior ha dejado a la familia de Carlos Tomás Aranda Burgoin con la incertidumbre de si en realidad el cadáver encontrado corresponde al de su familiar desaparecido.

Hasta el momento no han recibido una autorización para efectuar una inspección visual del cuerpo, ni siquiera mediante videos o fotografías que se tomaron durante el día del hallazgo. RCMP, señala que esto se debe a una serie de restricciones legales que tiene como finalidad, proteger la privacidad de las personas en Canadá.