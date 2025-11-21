Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias "Jimmy" o "Gimy", regidor en Chalco, Estado de México (Edomex), fue reportado como desaparecido, pero después se informó que fue localizado en calidad de detenido.

Las autoridades emitieron la ficha de búsqueda correspondiente para la pronta localización del servidor público del municipio mexiquense de 33 años de edad, quien está bajo investigación.

¿Qué se sabe de la desaparición de Christian Jesús Castillo Grimaldo?

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México publicada en sus canales oficiales indica que Christian Jesús Castillo Grimaldo fue visto por última vez este 20 de noviembre de 2025.

El reporte de la desaparición indica que su última localización fue en Tlalmanalco, también perteneciente al Estado de México y desde ese momento se desconoció su paradero.

¿Por qué detuvieron a "Jimmy", regidor de Chalco?

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo detuvieron, se informó un día después de la desaparición.

Es identificado como líder del Sindicato 22 de Octubre, y quien actualmente se desempeña como Sexto Regidor en el municipio de Chalco.

Fue detenido en las primeras horas de este viernes 21 de noviembre, en cumplimiento de orden de aprehensión al estar relacionado con actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el Edomex.

“Gimy” y/o "Jimmy" también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros.

Fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica.

Sindicato 22 ligado a "El Jimmy", detrás de varios delitos

La organización Sindicato 22 está relacionada con hechos delictivos en la comercialización del agua, despojo de propiedades, secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo, entre otros.

Opera en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan, principalmente.

Christian Jesús “N”, indicó la Fiscalía del Estado de México, utilizaba su organización social autodenominada “Sindicato 22 de Octubre”, para acaparar la distribución y venta ilegal de agua a través de medios de transporte propiedad de sus integrantes y agrediendo a conductores de vehículos ajenos a su grupo.

Asimismo por estar presuntamente relacionado con la invasión de predios con el fin de despojar a sus legítimos dueños de sus bienes.

Algunas de esas propiedades contenían pozos de donde extraían agua sin permisos para su comercialización y en otros casos, eran viviendas que entregaba a los integrantes de su organización criminal.