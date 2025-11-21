Violencia desatada en ZMG: ataques armados y brutal agresión contra hombre en situación de calle

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) registró una noche marcada por ataques armados, además de un aparatoso accidente vehicular que movilizó a cuerpos de emergencia en distintos municipios. Los hechos dejaron personas gravemente heridas, además de un fallecido, y daños materiales.

¿Qué pasa en Zapopan? Hombre en situación de calle fue brutalmente atacado

Un hombre en situación de calle, presuntamente originario de Mexicali y de aproximadamente 45 años, fue encontrado gravemente herido sobre Bulevar El Vigía y Periférico Norte, en la colonia El Vigía, del municipio de Zapopan.

Paramédicos reportaron fracturas expuestas en ambas rodillas y en el codo izquierdo, además de lesiones compatibles con impactos de arma de fuego. En un inicio, la víctima afirmó haber sido atacada con un bate mientras dormía, sin embargo, personal médico detectó heridas adicionales que apuntan a otro tipo de agresión.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre en situación de calle fue atendido por personal médico en calles de la Col. El Vigía en Zapopan, el lesionado tenía varias fracturas y heridas de arma de fuego.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/cVs192wESZ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 21, 2025

El hombre fue trasladado a la Cruz Verde Zapopan Norte, donde permanece en estado crítico. No hay información acerca de los responsables del ataque y se presume que fue sorprendido mientras dormía.

Violencia en ZMG | Asesinato en Tlajomulco: disparos a quemarropa al abrir la puerta

En la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, un hombre fue asesinado al ingresar a su domicilio ubicado en Circuito Sierra de Cabrera Oriente. De acuerdo con el reporte preliminar, el agresor tocó la puerta y le disparó a quemarropa en el abdomen.

Policías y paramédicos confirmaron que la víctima murió en el lugar del ataque. La escena fue acordonada y peritos forenses recolectan indicios, incluidos posibles registros de cámaras de vigilancia cercanas. El cuerpo del ejecutado fue enviado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido con arma de fuego en un domicilio de la Col. Lomas del Mirador en Tlajomulco.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/VEP1z7WDXZ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 21, 2025

Hombre baleado en Tlaquepaque lucha por su vida | Violencia en ZMG

En otro acto de violencia, pero este ocurrido en la colonia Terralta de San Pedro Tlaquepaque, un hombre de alrededor de 30 años fue encontrado con manchas de sangre y un impacto de arma de fuego en el cuello. Debido al daño en cervicales, perdió movilidad en extremidades y fue trasladado de emergencia a un hospital de tercer nivel. No pudo aportar datos sobre los atacantes.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. Miravalle en el municipio de Tlaquepaque.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/dlEdeaVMnk — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 21, 2025

Choque en ZMG |Tráiler choca contra tren en Zapopan

Finalmente, en la Carretera a Nogales y camino al CUCBA, un tráiler impactó un vagón de un tren. Aunque el vehículo de carga sufrió daños y perdió el cofre, no hubo heridos. Bomberos y policías realizaron maniobras para liberar la vía ferroviaria.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un accidente entre un ferrocarril y una unidad pesada sobre carretera a Nogales en camino a el CUCBA en San José del Astillero municipio de Zapopan.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/KpgYVTZGaR — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 21, 2025

Esta serie de hechos reabre la discusión acerca de la seguridad y respuestas de emergencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara; ¿qué acciones deberían reforzarse para prevenir ataques violentos y mejorar la atención a víctimas vulnerables?

