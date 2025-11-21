Asesinan a balazos a dos menores de edad en Morelos; platicaban afuera de una casa

Este miércoles 19 de octubre ocurrió un violento suceso en Temixco, Morelos; dos menores de edad fueron asesinados a balazos, esto mientras platicaban afuera de una casa.

Según reportes locales, vecinos de la zona alertaron al 911 reportando múltiples disparos y la presencia de dos personas gravemente heridas. De acuerdo al informe preliminar, un sujeto llegó al lugar y abrió fuego contra ambos jóvenes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), policías municipales y paramédicos estatales acudieron al sitio. Los socorristas localizaron a los dos hombres tendidos sobre el pavimento con múltiples heridas de bala. Tras la revisión de signos vitales, se confirmó que ambos habían fallecido en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como dos jóvenes menores de edad.

Autoridades de Morelos abren investigación

La zona del ataque fue acordonada inmediatamente por los elementos de seguridad para preservar la escena del crimen.

Posteriormente, peritos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen de la Fiscalía Estatal llegaron al lugar para recabar evidencia balística y otros indicios que permitan esclarecer el ataque. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y la continuación de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado de la detención de los responsables, quienes lograron escapar en la motocicleta. La Fiscalía ha iniciado la carpeta de investigación bajo el protocolo de doble homicidio.

#Violencia | Los ciudadanos han manifestado su miedo en Morelos que se ha convertido en el estado más peligroso, al menos desde la percepción del 90% de los habitantes que ven a diario asesinatos, robos, desapariciones, extorsiones y más

Morelos es uno de los estados más peligrosos

Según el Índice de Paz México 2025 y encuestas del INEGI, Morelos es la entidad peor calificada en el indicador de "miedo a la violencia". Aproximadamente el 90% de sus habitantes se siente inseguro, la cifra más alta a nivel nacional.

El estado se ubica entre las entidades con mayor incidencia delictiva a nivel nacional. Se reportan frecuentemente delitos como asesinatos, feminicidios, robos, asaltos, extorsión y desapariciones.

La ciudad de la "eterna primavera", un lugar que se caracteriza por ser un centro turístico, se ha vuelto uno de los lugares más peligrosos de toda la república mexicana y sus mismos ciudadanos sienten la inseguridad y el miedo de salir libremente a las calles del estado.