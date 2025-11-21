ALERTA AMBER: Desaparecen adolescente de 16 años y bebé de 6 meses en Guanajuato

Las autoridades de Guanajuato han activado la Alerta Amber en dos casos distintos que han movilizado a la comunidad, solicitando el apoyo ciudadano para localizar a una bebé de seis meses y a una adolescente de 16 años, ambas desaparecidas en fechas recientes y cuya integridad física se encuentra en peligro inminente. La preocupación crece debido a la vulnerabilidad de las menores y al temor de que puedan ser víctimas de algún delito.

Buscan a Ailani Dánae Almaraz Reyna de 6 meses

El primer reporte corresponde a la desaparición de Ailani Dánae Almaraz Reyna, una niña de solo seis meses de edad. La menor, de nacionalidad mexicana, fue vista por última vez en el municipio de Acámbaro el pasado diecisiete de noviembre de 2025. Al momento de su desaparición, se encontraba acompañada de su progenitora y, desde entonces, su paradero es desconocido.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Ailani Dánae Almaraz Reyna de 6 meses, Acámbaro, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/iM4DBX9sm0 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) November 20, 2025

Ailani Dánae posee cabello rizado y negro, y sus ojos son redondos de un color café oscuro. Su estatura es de aproximadamente cincuenta centímetros y su peso es de siete kilogramos. Como señas particulares, se sabe que vestía un suéter de color blanco combinado con un pantalón de tono negro. Dada su extrema minoría de edad, la activación de la alerta exige la máxima difusión, ya que el tiempo es un factor determinante para su bienestar.

Cassandra Guadalupe

El segundo caso se refiere a la adolescente Cassandra Guadalupe Serrano Rodríguez, de dieciséis años, quien desapareció un día después, el 18 de noviembre de 2025, en Silao de la Victoria.

Cassandra Guadalupe es mexicana, con una estatura de 1.58 metros y un peso aproximado de sesenta y cinco kilogramos. Su cabello es lacio y de color castaño oscuro, mientras que sus ojos son alargados de tonalidad café oscuro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Cassandra Guadalupe Serrano Rodríguez de 16 años, Silao de la Victoria, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/mDgH1y2oIR — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) November 20, 2025

La última vez que fue vista, la joven portaba un conjunto compuesto por un pants gris, una blusa y una sudadera ambas de color negro, y tenis. Como distintivo clave para su identificación, se solicita a la población prestar especial atención a un tatuaje que dice “2009” ubicado en su muñeca derecha. Al igual que en el caso anterior, las autoridades temen por su seguridad y hacen un llamado urgente a quienes puedan aportar información sobre su localización.

Cualquier dato relacionado con Ailani Dánae Almaraz Reyna o Cassandra Guadalupe Serrano Rodríguez debe ser reportado a la línea de emergencia o a las instancias de la Alerta AMBER Guanajuato, ya que la colaboración ciudadana es indispensable en la resolución de estos casos.

¿Cómo funciona la Alerta Amber?

Ante situaciones tan apremiantes como estas, es crucial comprender el mecanismo detrás de la Alerta AMBER. Para solicitar la activación de este protocolo de emergencia, que busca la localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o sustraídos, el primer paso es establecer la existencia de un riesgo real e inminente de daño grave o muerte para el menor.

Esto generalmente ocurre cuando la víctima es menor de dieciocho años y se sospecha que la desaparición está ligada a un delito o a circunstancias peligrosas. Es fundamental no esperar un tiempo preestablecido y contactar de inmediato a las agencias policiales o a la fiscalía local tan pronto como se confirme la ausencia.

Una vez que las autoridades competentes confirman que el caso cumple con los criterios de riesgo, se procede a la recopilación de todos los detalles disponibles. Esto incluye el nombre completo y la fecha de nacimiento del menor, la fecha y el lugar preciso de los hechos, una descripción física detallada, su vestimenta en el momento de la desaparición y cualquier seña particular o tatuaje, como en el caso de Cassandra Guadalupe.

