“Gobierno se cae a pedazos, son narcopolíticos": “Alito” Moreno aremete contra la 4T

El gobierno de México (4T) encabezado por Morena "se cae a pedazos porque por incapacidad no puede contener la fuerte violencia en el país y mientras tolera y protege a los narcopolíticos de su partido, reprime a los jóvenes libres", acusó el líder nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno.

A través de sus redes sociales difundió un video en el que se refirió a las fallas en que ha incurrido el actual gobierno, y mencionó en particular la seguridad y la falta en la defensa de la libertad de expresión en el país.

"Ataca a los medios de comunicación libres e independientes por decir la verdad de la destrucción que esta propiciando el régimen, además de que ellos son los que verdaderamente dividen a los mexicanos con discursos de odio", agregó.

Dijo que esa política de enfrentamiento tiene el fin de "ocultar su incapacidad e intolerancia hacia la sociedad".

¡A México se le defiende!

El gobierno reprime y es corrupto; dice el PRI

El también senador del PRI, declaró tajante: "México se está cayendo a pedazos y se está destruyendo por dentro, estos corruptos y cínicos de Morena nos dividieron y nos enfrentaron, todos los días generan discursos de odio".

Moreno Cárdenas acusó a quienes integran el actual gobierno de ser unos "inútiles y en vez de usar todo el gobierno y el poder del Estado para combatir a los criminales, lo usan para perseguir a los jóvenes, a los opositores, persiguen a los ciudadanos que alzan la voz, ahora a los jóvenes que son presos políticos de este gobierno represor de Morena porque quieren libertad, porque quieren paz".

Refirió que "persiguen a los periodistas porque les molesta que les digan la verdad, callan, censuran, reprimen, asustan, asesinan, matan a los que protegen a las y los ciudadanas, a los que protestan los castigan mientras sus políticos que pactan con el crimen organizado".

Finalmente, aseguró que esos "narcopolíticos de Morena son arropados, por ello el pueblo vive con miedo y sin justicia, eso no es gobernar, eso es traicionar a México".