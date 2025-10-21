Padres de familia en Aguascalientes se enfrentaron al Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, en un debate sobre el contenido de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana.

La discusión giró en torno a la supuesta promoción de una ideología marxista en la educación básica, un tema que ha generado controversia en distintos sectores.

Cuestionan la ideología de la Nueva Escuela Mexicana en los libros gratuitos

Durante el encuentro, Alan Capetillo, del Frente Nacional por la Familia, señaló que los materiales educativos promovidos por la SEP no cumplen con la función básica de enseñar lectura, escritura y conocimientos fundamentales.

En su intervención, Capetillo afirmó que el enfoque pedagógico planteado en los libros se basa en la obra Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, cuya filosofía se centra en la lucha de clases.

Lo que podría implicar un adoctrinamiento ideológico en lugar de educación objetiva, que solo se basa en el pobre contra el rico.

“Imponerles una sola visión de los derechos a los niños no es educar, es adoctrinar. Lo que aquí se está promoviendo es un monoproyecto de adoctrinamiento ideológico”, afirmó Capetillo ante la presencia de Arriaga.

Marx Arriaga y su papel en la Nueva Escuela Mexicana

Marx Arriaga, invitado a Aguascalientes por la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, ha sido identificado como uno de los principales promotores de la Nueva Escuela Mexicana.

Su enfoque pedagógico, según críticos, busca transformar la educación en un instrumento de cambio social y político, inspirado en teorías marxistas adaptadas a la enseñanza básica.

El Frente Nacional por la Familia aseguró que esta orientación ideológica limita el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores y principios, generando un conflicto directo contra la educación neutral.

¿Cómo reaccionó Marx Arriaga?

La visita de Marx Arriaga provocó reacciones de rechazo, ya que su enfoque pedagógico ha sido criticado por limitar el desarrollo de habilidades en los menores.

Durante el encuentro, Arriaga se mantuvo en silencio mientras los padres exponían sus preocupaciones.

El Frente Nacional por la Familia calificó el episodio como un intento de censura y destacó la importancia de preservar la libertad de los padres para decidir sobre la educación de sus hijos.