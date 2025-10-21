Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy martes 21 de octubre

Bernardo Bravo, líder limonero del Valle de Apatzingán, había denunciado coyotaje, bajos precios de compra y extorsiones a limoneros y el pasado 20 de octubre fue asesinado y su cuerpo fue hallado con signos de tortura. Ante esto, la presidenta dijo: “Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de comercialización de limón y tiene que haber justicia en este caos y está todo el gabinete de Seguridad apoyando a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán para llegar a los responsables”.

