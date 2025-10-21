¡Atento con tus placas! Así aplica el Hoy No Circula este martes 21 de octubre en CDMX y Edomex

Este martes 21 de octubre de 2025, si paseas o vas al trabajo en tu coche por la Ciudad de México o el Estado de México, debes revisar si te toca descansar. Según el calendario oficial del programa Hoy No Circula, no pueden circular los vehículos que cumplan con todas las siguientes tres condiciones:



Engomado de color rosa.

Terminación de placa 7 o 8.

Holograma de verificación tipo 1 o 2.

El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas para los vehículos que caen en esta medida.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/yk9dquEFVk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 19, 2025

¿Quiénes pueden circular sin problema este 21 de octubre?

Si tu vehículo tiene alguno de los siguientes casos, puedes circular normalmente:



Vehículos con holograma 00 o 0.

Vehículos eléctricos o híbridos debidamente verificados.

Transporte público, vehículos de emergencia, personas con discapacidad con placas especiales.

Además, si tienes placas de otro estado pero un pase turístico vigente, podrías estar exento — aunque verifica porque las autoridades lo revisan.

¿Por qué aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se creó con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, reduciendo emisiones de contaminantes. Cada día de la semana se aplica a una combinación distinta de engomado y terminación de placa, para que la medida tenga rotación y sea más justa.

Consejos útiles para evitar multa y contratiempos:

