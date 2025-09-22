VIDEO: Motociclista sale disparado tras aparatoso accidente por esquivar bache en Iztapalapa| Mientras Dormía

La noche de este domingo, Mientras Usted Dormía, se registró un fuerte accidente vehicular que provocó la intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona oriente de la CDMX. El percance en que un motociclista salió disparado y derrapó varios metros ocurrió sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en los carriles centrales con dirección hacia el Edomex, a la altura de la calle Nicolás Bravo, en la colonia Tepalcates, perteneciente a la alcaldía Iztapalapa.

Intenso operativo tras fuerte choque de motociclista en Iztapalapa

De acuerdo con los primeros reportes, un joven de aproximadamente 25 años que circulaba a bordo de una motocicleta perdió el control tras intentar esquivar un bache en el asfalto.

La maniobra lo hizo derrapar de manera aparatosa, quedando tendido sobre la carpeta vial mientras la motocicleta se arrastraba varios metros adelante.

Los automovilistas que transitaban por la zona fueron testigos del accidente y de inmediato redujeron la velocidad para auxiliar al motociclista. Algunos de ellos descendieron de sus vehículos para verificar su estado de salud, mientras que otros dieron aviso a los números de emergencia solicitando una ambulancia.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes realizaron una valoración inicial del joven. Presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, principalmente en brazos y piernas, además de escoriaciones visibles ocasionadas por el derrape.

Los rescatistas procedieron a brindarle los primeros auxilios y a estabilizarlo, en tanto la circulación se veía parcialmente afectada por la presencia de curiosos y automovilistas detenidos.

Minutos después, familiares del lesionado llegaron hasta el sitio tras ser notificados del percance. Tras dialogar con los paramédicos, decidieron trasladarlo por sus propios medios a un hospital cercano para continuar con la atención médica.

Autoridades indicaron que la intervención de la familia evitó que fuera llevado en ambulancia, pero confirmaron que su estado de salud no ponía en riesgo su vida.

El operativo incluyó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes realizaron cortes a la circulación para permitir las labores de auxilio y retiraron la motocicleta siniestrada, con el fin de restablecer el tránsito en la calzada.