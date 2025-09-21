Se cae elevador en la colonia Hipódromo Condesa, hasta el momento reportan siete personas heridas

La noche de este sábado 20 de septiembre se registró un fuerte accidente en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX) cuando un elevador se desplomó desde un tercer piso dentro de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Alfonso Reyes y Tamaulipas.

Se cae elevador en la Condesa

De acuerdo con los primeros reportes, siete personas resultaron lesionadas tras la caída . Se habla que entre los heridos se encuentran dos menores de edad, quienes sufrieron diferentes tipos de heridas debido al impacto.

Cinco de los afectados fueron trasladados de inmediato a distintos hospitales de la Ciudad de México para recibir atención especializada, mientras que otras dos personas permanecieron en el lugar bajo valoración médica por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

#AlMomento Atendimos desplome de un elevador desde un tercer piso en la colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. Se reportan 7 personas lesionadas, 5 de ellas ya han sido trasladadas a diversos hospitales y 2 permanecen en el lugar recibiendo atención por paramédicos del… pic.twitter.com/aEEeJ665zO — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 21, 2025

El incidente generó una amplia movilización de los servicios de emergencia, incluyendo elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, rescatistas y personal de Protección Civil, quienes acudieron para asegurar la zona y brindar apoyo a las personas lesionadas.

Testigos relataron que tras el desplome se vivieron momentos de pánico entre los vecinos y personas que se encontraban cerca del edificio.