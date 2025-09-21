“Todo fue confusión y disparos”: balacera en fiesta de San Juan de Aragón deja un muerto y un herido

La violencia volvió a sacudir la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que una fiesta en el pueblo de San Juan de Aragón terminara en una balacera, dejando como saldo un hombre de 35 años muerto y otra persona herida por arma de fuego.

¿Cómo ocurrió la balacera en San Juan de Aragón?

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la agresión ocurrió durante la madrugada de este domingo 21 de septiembre en la calle 16/09, cuando un grupo de asistentes discutió y posteriormente se escucharon múltiples disparos.

Vecinos alertaron al número de emergencias 911, lo que provocó una intensa movilización policiaca en la zona norte de la capital. En el lugar quedaron esparcidos al menos una decena de casquillos, mismos que fueron asegurados por las autoridades.

#MientrasDormía | Una fiesta terminó en tiroteo que dejó como saldo a una persona herida y a un hombre de 35 años sin vida, en calles del pueblo de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, #CDMX.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/9jswGdLof3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 21, 2025

¿Qué se sabe de las víctimas tras balacera en San Juan de Aragón?

Paramédicos del ERUM confirmaron que un hombre de 35 años perdió la vida en el sitio, mientras que otro más resultó lesionado y fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica; hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

El sitio permanece acordonado por policías capitalinos en espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX), quienes realizarán las diligencias correspondientes e iniciarán una carpeta de investigación por homicidio doloso.

#MientrasDormía | Se registró un aparatoso accidente sobre avenida 608, a la altura de la calle 631, en San Juan de Aragón Primera Sección. A pesar de lo impactante del percance, no se reportaron personas lesionadas.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/3TKB2y0cXT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 21, 2025

Aparatoso accidente en avenida 608, sin lesionados en San Juan de Aragón

En un hecho distinto, también en San Juan de Aragón, se registró un accidente vial sobre avenida 608, a la altura de la calle 631. El percance provocó una amplia movilización de equipos de emergencia, aunque de acuerdo con reportes preliminares no se registraron personas lesionadas.

El accidente ocurrió en carriles centrales con dirección a Ecatepec y generó afectaciones en la zona; elementos de tránsito trabajan para agilizar la circulación; estos dos sucesos en cuestión de horas reflejan la inseguridad y el riesgo que enfrentan los habitantes de la CDMX, ya sea en reuniones sociales o en las vialidades. La pregunta queda abierta: ¿qué medidas deben reforzarse para evitar que la violencia y los accidentes sigan marcando la vida cotidiana en la ciudad?