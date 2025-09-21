Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX EN VIVO hoy, 21 de septiembre de 2025: ¿Qué líneas tienen retrasos y por qué?

¿Vas a salir a pasear este domingo 21 de septiembre? Recuerda que puedes consultar en FIA cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX este día.

Escrito por: César Contreras
¿Qué pasa hoy en el Metro CDMX?
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX para hoy domingo 21 de septiembre de 2025, con el fin de que planifiques tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Importante: La Línea 1 del Metro CDMX continúa en trabajos de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para trasladarte a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes utilizar el servicio emergente de la RTP, habilitado como alternativa de transporte.

EN VIVO

Retrasos en Línea 3

Usuarios reportan que apenas a las 7:32 horas llegó un convoy de Indios Verdes a la terminal Universidad de la Línea 3.

