Prisión, multa y reparación del daño: La condena que enfrenta Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue sentenciado a siete años de prisión por falsificación de documentos, luego de que la justicia acreditó que utilizó un título de propiedad falso para apropiarse de un terreno agrícola en San Blas.

La resolución se suma a otros procesos penales que enfrenta el exmandatario, quien permanece recluido en el Cefereso número 4 de Tepic desde 2021.

Las causas por las que sentenciaron al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Nayarit, Sandoval falsificó la firma del propietario de un predio agrícola y ganadero de 58 hectáreas, lo que le permitió registrarlo a su nombre.

Además, durante su administración habría obtenido de manera irregular otros tres predios al inscribirse como ejidatario de la localidad de Aután. Estos hechos, señalaron las autoridades, dañaron el patrimonio de las víctimas y atentaron contra la legalidad.

Junto con la pena de prisión, el juez impuso al exgobernador una multa equivalente a 70 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y la obligación de reparar el daño a las víctimas. El monto económico de esa reparación será determinado en la etapa de ejecución de la sentencia.

La Fiscalía estatal recordó que este no es el único caso que enfrenta Sandoval. Actualmente, permanecen abiertos dos procesos adicionales: uno por presuntos delitos electorales vinculados al Programa de Seguro Alimentario (PROSA) y otro por ejercicio indebido de funciones en el manejo del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales de Nayarit (FIRCAES).

Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exmandatario también fue vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo monto asciende a más de 156 millones de pesos.

Esta resolución se emitió tras una audiencia de casi 48 horas que dio cumplimiento a una ejecutoria de amparo solicitada por la defensa.