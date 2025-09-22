Metro CDMX: Marcha, retrasos y afectaciones HOY lunes 22 de septiembre

Una mañana caótica se vive este lunes 22 de septiembre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) metro de la CDMX. Los usuarios reportan marcha lenta, retrasos y afectaciones en varias líneas, lo que ha generado grandes aglomeraciones en andenes y pasillos.

Las autoridades del metro piden salir con tiempo ante el avance lento de los trenes; al mismo tiempo, se espera que durante la tarde el panorama sea similar, pues se esperan tormentas con fuertes lluvias y caída de granizo.

