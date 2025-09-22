Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Metro CDMX: Marcha, retrasos y afectaciones HOY lunes 22 de septiembre

FIA te brinda el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras un domingo de lluvias y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.

Notas
Seguridad
Escrito por: Daniel Rivera-
Compartir nota
Metro CDMX Marcha retrasos y afectaciones HOY lunes 22 de septiembre. En la imagen se observa cómo uno de los trenes avanza por la línea 2 con dirección a Tasqueña.
Avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras un domingo de lluvias y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.|Metro CDMX

Una mañana caótica se vive este lunes 22 de septiembre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) metro de la CDMX. Los usuarios reportan marcha lenta, retrasos y afectaciones en varias líneas, lo que ha generado grandes aglomeraciones en andenes y pasillos.

Las autoridades del metro piden salir con tiempo ante el avance lento de los trenes; al mismo tiempo, se espera que durante la tarde el panorama sea similar, pues se esperan tormentas con fuertes lluvias y caída de granizo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ATENCIÓN, USUARIOS! EL TREN SUBURBANO SUFRIRÁ AJUSTES QUE AFECTARÁN EL SERVICIO: CONOCE LAS FECHAS

EN VIVO

Reportan retrasos en Línea 3: ¿Qué pasa? El metro informa

Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

Reportan retrasos en Línea 2: ¿Qué pasa? El metro informa

Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 2, después de realizar una revisión en la zona de vías.

Se mantienen los retrastos en la Línea A

¡Atención, capitalinos! Siguen los retrasos en la Línea A del Metro; usuarios indican que hay retrasos en el avance de los trenes.

Retrasos en Línea 8: ¿Qué pasa? El Metro informa

Se presenta alta afluencia en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

Usuarios indican que hay avance lento en la L3

Capitalinos que viajan en la Línea 3 informaron que la marcha de los trenes es lenta.

Retrasos en Línea A: ¿Qué pasa? El Metro informa

Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión.

¡Arranca el seguniento de las acciones del Metro de la CDMX!

¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 22 de septiembre del 2025.

Metro CDMX Marcha retrasos y afectaciones HOY lunes 22 de septiembre. En la imagen se observa cómo uno de los trenes avanza por la línea 2 con dirección a Tasqueña.
Avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras un domingo de lluvias y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.|Metro CDMX

Metro CDMXCDMXDe utilidad y ayuda

Notas