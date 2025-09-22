Metro CDMX: Marcha, retrasos y afectaciones HOY lunes 22 de septiembre
FIA te brinda el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras un domingo de lluvias y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.
Una mañana caótica se vive este lunes 22 de septiembre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) metro de la CDMX. Los usuarios reportan marcha lenta, retrasos y afectaciones en varias líneas, lo que ha generado grandes aglomeraciones en andenes y pasillos.
Las autoridades del metro piden salir con tiempo ante el avance lento de los trenes; al mismo tiempo, se espera que durante la tarde el panorama sea similar, pues se esperan tormentas con fuertes lluvias y caída de granizo.
EN VIVO
Reportan retrasos en Línea 3: ¿Qué pasa? El metro informa
Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.
Muevan se línea 3— Francisco Espinoza (@FranciscoE23866) September 22, 2025
Qué pasa en línea 3?— Wiman Cazadey (@JCazadey) September 22, 2025
#Chiapas |🚨 Investigan maltrato infantil en centro de atención en Tuxtla Gutiérrez— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2025
Cuatro docentes son señaladas por presunto abuso contra menores con autismo y otros diagnósticos. Dos ya fueron vinculadas a proceso; una debe firmar en el penal El Canelo. Padres denuncian… pic.twitter.com/wPlzcrabGb
¡Atención, usuarios!— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 21, 2025
El #TrenSuburbano tendrá ajustes en su #servicio que afectarán a miles de #pasajeros en su #movilidad; conoce aquí las fechas clave y lo que debes tomar en cuenta.https://t.co/CBB7e1QM8t pic.twitter.com/dXMJCEEU7h
#BuenosFIAS ☀️🌻— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2025
🚨 Muere la conductora Débora Estrella en accidente aéreohttps://t.co/p8xrgOi4vE
🚨 Sube a 29 la cifra de víctimas por explosión en Iztapalapahttps://t.co/7Ll0QoFZWZ
🚨 Muere director de Deporte de Huitzilac tras ataque armadohttps://t.co/uuzgtgOxm0… pic.twitter.com/9QXNYtLbf9
Reportan retrasos en Línea 2: ¿Qué pasa? El metro informa
Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 2, después de realizar una revisión en la zona de vías.
Linea 2 dirección Cuatro Caminos, va muy lenta, ya como todos los días— Ingrid Ortega (@Ingridcecy23) September 22, 2025
Ahora que paso en la línea 2!!! Va super lenta 🤬— SARA RAMIREZ (@Sarahi_DeMalik) September 22, 2025
Se mantienen los retrastos en la Línea A
¡Atención, capitalinos! Siguen los retrasos en la Línea A del Metro; usuarios indican que hay retrasos en el avance de los trenes.
Como siempre Línea A avance extremadamente lento, parados en santa Martha— Jehu jekziel López Anaya (@JekzielJehu) September 22, 2025
Linea A del hasco hasta 10 minutos entre cada estacion a ver si se ponen a trabajar— MARIO RAMIREZ GONZALEZ (@Flanker2023) September 22, 2025
Retrasos en Línea 8: ¿Qué pasa? El Metro informa
Se presenta alta afluencia en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.
Muevan la #L8 si no tienen la capacidad para hacer su trabajo, renuncien. Los 8 minutos son haciendo base en cada estación, no hay día que puedan dar un servicio decente 😡— Liz Feliz (@LizFeliz18) September 22, 2025
#L8 en Constitución. Puras mmdas pones pinché Metro. Llevo más de 10 minutos en constitución esperando por un puto tren y no llega, adicional ya hay un puntero de gente esperando, no digas mentiras, maldita estúpida del metro @telediario— Celina Hernández (@CelinaHernnde11) September 22, 2025
#MientrasDormía | 🚨 Accidente en Calzada Ignacio Zaragoza— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2025
Un motociclista se accidentó en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa.
Fue auxiliado por automovilistas y trasladado por sus familiares por medios propios.@oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/2ubE23YVEy
#CDMX | 🚗⚠️ Choque en Oceanía— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2025
Dos autos colisionaron en carriles centrales, a la altura de la calle Egipto, colonia Romero Rubio, Venustiano Carranza.
Ya fueron orillados y no hubo heridos, pero el tráfico sigue afectado en la zona.
Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/juner7L5kO
🚨🌧️ ¡Precaución en La Raza!— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2025
Se reporta fuerte encharcamiento bajo el puente de Insurgentes y Circuito Interior. La circulación está afectada para quienes vienen de Indios Verdes rumbo al centro de la CDMX. 🚗💦
Tome precauciones y considere vías alternas.
Vía:… pic.twitter.com/Nid92fW0qE
Usuarios indican que hay avance lento en la L3
Capitalinos que viajan en la Línea 3 informaron que la marcha de los trenes es lenta.
Más de 10 min esperando metro en la raza y nada en ambos sentidos— delman monares (@Delman_Monares) September 22, 2025
No se mamen con la Línea 3. Metro Zapata L3 dirección Universidad, saturado, las colas llegan hasta el pasillo de transbordo. Mentirosos.— Fernando (@fernandohc01) September 22, 2025
Retrasos en Línea A: ¿Qué pasa? El Metro informa
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión.
Línea A dirección Pantitlán, se quedó parado el metro en Peñón Viejo, ¿Qué sucede?— Vianey (@Vianey60611167) September 22, 2025
Tan temprano y un desmadrito la línea A, desalojaron un tren en Guelatao— 🍒 (@luvlesss_) September 22, 2025
¡Arranca el seguniento de las acciones del Metro de la CDMX!
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 22 de septiembre del 2025.