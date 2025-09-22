VIDEO “Es lo que hizo Cristo”: Esposa de Charlie Kirk perdona al asesino del activista

Erika Kirk, esposa del activista Charlie Kirk, quien murió tras recibir un disparo durante un evento en una universidad en Utah, Estados Unidos, dio un emotivo mensaje en el funeral de su pareja, donde aseguró que perdonó al joven que le quitó la vida a su marido.

Cabe recordar que el 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk estaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, cuando Tyler Robinson, de 22 años de edad, le disparó desde un edificio. La fiscalía del estado aseguró que buscará la pena de muerte contra el detenido, quien fue detenido días después.

VIDEO: “Yo lo perdono”: Erika Kirk al asesino de Charlie Kirk

En un evento conmemorativo en Glendale, Arizona, realizado el domingo 21 de septiembre de 2025, Erika Kirk subió al escenario y aseguró que perdonó al tirador que le quitó la vida a su marido.

“Ese joven. Ese joven en la cruz, nuestro Salvador dijo: ‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen’. A ese hombre. A ese joven. Yo lo perdono”, afirmó Erika, entre lágrimas, mientras los asistentes le aplaudieron y vitorearon.

Después de ello, agregó: “Lo perdono porque eso es lo que Cristo hizo y es lo que haría Charlie (Kirk). La respuesta al odio no es odio. La respuesta que conocemos del evangelio es amor y siempre el amor hacia los enemigos y amor hacia quienes nos persiguen”.

If you watch one thing today, let it be this — the truly remarkable display of grace and compassion from Mrs. Erika Kirk as she forgives her husband's assassin because that's what Christ would do.



We love you, Erika. pic.twitter.com/EsSUgeJx1F — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 21, 2025

Miles viajaron para el funeral de Charlie Kirk

Más de 63 mil personas llenaron el estadio para rendirle tributo al activista y fundador del grupo político Turning Point USA. Muchos habían viajado miles de kilómetros en coche o avión para estar allí.

Kirk, de 31 años, fue asesinado de un solo disparo al responder la pregunta de un miembro del público en un evento universitario en Utah organizado por Turning Point. Tyler Robinson, estudiante de 22 años de una escuela técnica, fue acusado del asesinato de Kirk y los investigadores afirman que le dijo a su pareja por mensajes de texto que lo había matado porque estaba harto de su odio. Charlie Kirk dejó dos hijos pequeños.

