El cantante Bad Bunny enfrenta una demanda que fue entablada en un tribunal de Puerto Rico por el presunto uso no autorizado de la imagen de una casa que aparece en uno de sus cortometrajes y que además fue replicada en el escenario de su actual serie de conciertos.

La demanda contra Bad Bunny fue presentada por Ramón Carrasco, un hombre de 84 años, propietario de una vivienda en Humacao, Puerto Rico. Conforme al documento judicial, la residencia sirvió como locación para el cortometraje “Debí tirar más fotos”, lanzado en enero de este año en YouTube, y además inspiró parte del diseño escenográfico de la residencia musical de Bad Bunny titulada “No me quiero ir de aquí”, que concluye este sábado en el Coliseo de Puerto Rico.

¿Qué reclama el propietario que damandó a Bad Bunny?

Carrasco alega que, aunque en noviembre de 2024 accedió a que personal del equipo del artista filmara en su propiedad, no se le explicó con claridad el uso que tendría su casa, además de que tampoco se le presentó un contrato formal.

De acuerdo con la demanda, se le pidió firmar sobre la pantalla en blanco de un celular, a pesar de que no sabe leer ni escribir, lo que habría derivado en su firma en un par de documentos digitales entregados hasta julio de 2025.

El propietario afirma haber recibido dos pagos por 2 mil 400 y 2 mil 800 dólares, cifras que considera mínimas frente a las supuestas ganancias millonarias obtenidas por los demandados con el uso de su casa.

Carrasco reclama una compensación no menor a cinco millones de dólares por daños económicos, además de un millón adicional por la “perturbación de su paz y tranquilidad”, ya que la exposición pública de su casa atrajo a curiosos que acudieron a fotografiar y grabar la propiedad.

¿Quiénes están implicados en la demanda?

Además de Bad Bunny, las empresas Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions también fueron demandadas. El documento judicial acusa a estas compañías de aprovecharse de la limitada educación del propietario de la casa para obtener su consentimiento sin transparencia.

Carrasco asegura que no busca dañar al artista ni a las productoras, sino obtener una compensación justa: “les deseo éxito, pero que se proceda en justicia, equidad y derecho”, señala en la demanda; la pregunta ahora es: ¿cómo impactará este proceso legal en la imagen pública y en los próximos proyectos de Bad Bunny?