Cumpleaños termina en conflicto; Agentes migratorios de EU detienen a padres de niño de 10 años

Constantina Ramírez y Moisés Enciso, migrantes mexicanos residentes en Cicero, Chicago, Illinois, en Estados Unidos, vieron cómo una celebración se tornó en dolor el domingo pasado. En el día del cumpleaños número 10 de su hijo menor, agentes migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) los arrestaron junto con su hijo mayor, provocando un impacto profundo a la familia.

Infracción de tránsito causa detención de padres en Estados Unidos

La abogada Shelby Vcelka confirmó que la detención se originó por un error en una parada de tránsito: “Hicieron accidentalmente una vuelta en U prohibida en una calle lateral, en donde no debían estar, y los pararon. Fue solo un error, nada más”, mencionó la defensora a la cadena CNN.

Ramírez y Enciso transitaban con su hijo mayor, quien esperaba la aprobación del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocidos como “Dreamers”) y también fue detenido, aunque quedó en libertad horas después.

Tras la llamada de emergencia de su madre, la hija de 19 años acudió al lugar y rechazó responder a los agentes, consciente de sus derechos. Según Vcelka, “Creo que la reacción de la hija se debe a que es parte de una familia de estatus mixto. Desde muy joven aprendes a estar pendiente de la presencia de ICE o a conocer tus derechos. Ella sabía que no tenía que responder esas preguntas… y se mantuvo firme en defender esos derechos.”

Los dos hijos menores, de 12 y 10 años, nacidos en Estados Unidos, quedaron bajo el cuidado de su hermana mayor, quien asumió responsabilidades inesperadas en medio de la incertidumbre familiar.

¿Los migrantes detenidos en EU tienen antecedentes penales?

No hay antecedentes penales en los registros judiciales de los padres detenidos. La familia está dividida en centros de detención en Kentucky y Michigan a la espera de procedimientos de deportación. El hijo mayor calificó la situación como “una mala pesadilla” y agregó: “La casa se siente oscura. Sus lugares en la mesa están vacíos ahora.”

La abogada Vcelka describió la escena como desgarradora: “De repente ella tenía la responsabilidad de sus hermanos y de dos carros… sin saber a dónde se llevaban a sus padres. Me partió el corazón.”

No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los padres ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y están bajo custodia.