Tragedia en Jalisco: Atropellan a varias personas en parada de autobús en Tonalá; conductor se fuga

Atropellan a varias personas en una parada de autobús en Jalisco. Un fuerte accidente vial causó alarma la mañana de este lunes en Tonalá, luego de que una camioneta arrollara a un grupo de usuarios que esperaban el camión sobre la intersección de la avenida Tonaltecas y el Camino a Matatlán, a la altura de la colonia Coyula.

Este grave y delicado percance desató instantes de caos y pánico; mientras que cuerpos de emergencia implementaron un operativo para atender la escena.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento masivo en Tonalá?

Testigos señalaron que, presuntamente, el vehículo circulaba a exceso de velocidad y, al intentar incorporarse desde el tercer carril hacia la avenida Tonaltecas con dirección al Cerro de la Reina, el conductor no se percató de los peatones, arrollándolos.

Tras el impacto, el responsable decidió no detenerse y emprendió el escape con rumbo a la avenida Cihualpilli.

Comerciantes y vecinos de la zona, entre ellos trabajadores de una gasolinera y un punto de gas LP, auxiliaron a las víctimas mientras llegaban paramédicos y elementos de la Policía Municipal.

La rápida reacción por parte de la ciudadanía permitió estabilizar a los lesionados y trasladarlos de inmediato a hospitales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NOCHE DE BALAS EN LA ZMG: ASESINAN A DOS HOMBRES EN TLAJOMULCO Y GUADALAJARA

🔴#IMPORTANTE | Una camioneta arrolló a varias personas que esperaban en la parada del autobús sobre Tonaltecas y camino a Matatlán, tres de ellas resultaron con lesiones.



Con información: Fernando Roldán, (@Fer_Roldanfr). pic.twitter.com/ZgE71OhC5G — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 25, 2025

Tras el arribo de los cuerpos de emergencia, de manera preliminar se sabe que tres personas resultaron lesionadas, dos hombres y una mujer, los cuales fueron trasladadas a la clínica 110 y a la clínica 14 del IMSS.

El estado de salud de los afectados al momento se reporta como regular, aunque permanecen bajo observación médica.

Autoridades van por responsable de accidente

El delicado accidente generó que las autoridades de Tonalá ya revisen las cámaras del sistema C4 para dar con el paradero del vehículo y esclarecer las causas del accidente.

El operativo de búsqueda continúa, mientras la ciudadanía exige mayor vigilancia para evitar más tragedias en puntos concurridos como las paradas de autobús.