Noche de balas en la ZMG: Asesinan a dos hombres en Tlajomulco y Guadalajara

La noche del 24 de agosto de 2025, dos hombres fueron asesinados en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con armas de fuego.

Un hombre de entre 30 y 35 años de edad murió después de ser atacado con un arma de fuego en calles de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco.

El certero ataque ocurrió en la Carretera Antigua a Chapala y la calle Francisco I. Madero, en la colonia Insurgentes. Después de la agresión, policías de El Salto acudieron a atender el reporte de una persona inconsciente.

Paramédicos de la Cruz Verde llegaron a la zona para atender al hombre, quien estaba tendido sobre el asfalto y presentaba una herida de bala a la altura del tórax. Tras ser valorado, los paramédicos detectaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

Los reportes indican que aparentemente dos sujetos atacaron directamente al hombre. Aún no hay reporte de personas detenidas por esta agresión.

Asesinan a tiros a hombre en colonia 5 de mayo

En la colonia 5 de mayo, de la capital jalisciense, un hombre había sido encontrado lesionado en la calle Ignacio Covarrubias y Avenida Patria. Los policías de Guadalajara pidieron ayuda de los paramédicos de la Cruz Verde, quienes intentaron reanimar al hombre, quien tenía manchas de sangre en la cara.

🔴#IMPORTANTE | Un sujeto fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. 5 de Mayo en Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/q3lSu7hpqU — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 25, 2025

La víctima, un sujeto de entre 30 y 40 años de edad, tenía dos impactos de arma de fuego a la altura del cráneo, los cuales le quitaron la vida.

En el lugar, las autoridades levantaron casquillos de arma corta. Sobre los responsables no hay pistas ni detenciones reportadas.

Apuñalan a hombre en Guadalajara

Un hombre en la colonia Libertad de Guadalajara fue apuñalado en varias ocasiones y falleció.

🔴#IMPORTANTE | Un sujeto fue agredido con arma blanca en calles de la Col. Libertad en Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez) pic.twitter.com/RCNZ292uOl — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 25, 2025

Vecinos reportaron a las autoridades que un hombre de entre 40 y 45 años de edad había sido atacado en la calle Dionisio Rodríguez y Julio Zárate. Paramédicos trataron de reanimarlo, pero la víctima murió desangrada por las lesiones en el tórax. Los reportes indican que varios sujetos lo persiguieron y lo apuñalaron.

