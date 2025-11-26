¡Sube el precio del dólar en México! Así amanece el tipo de cambio HOY 26 de noviembre 2025

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 26 de noviembre 2025 registró un aumento para la última semana del mes; te compartimos el tipo de cambio en México para este miércoles.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 26 de noviembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.00 pesos la compra y se vende en $19.25 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de la última semana de noviembre 2025.

El aumento en el precio del dólar se debe a que los inversionistas refuerzan las expectativas de un posible recorte en la tasa de interés de Estados Unidos en diciembre.

¿A cuánto está el dólar en México?|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 26 de noviembre 2025

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $17.95 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2025

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.00 pesos la compra y se vende en $13.29 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si estás interesado en esto, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 26 de noviembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este miércoles 26 de noviembre del 2025 en 86 mil 745 dólares por unidad, registrando una baja del 0.67% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 593 mil 611 pesos por unidad.

El valor del Bitcoin cayó para este miércoles|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 26 de noviembre 2025?

El precio del petróleo se mantuvo estable este miércoles después de caer a un mínimo de un mes en la sesión anterior, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de un exceso de oferta y las negociaciones sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

