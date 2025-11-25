Alerta vial por protestas: así va el cierre de carreteras hoy 25 de noviembre en México
Descubre las rutas alternas ante el cierre de carreteras en Guanajuato e Hidalgo, además de otros importantes bloqueos carreteros de hoy en México.
Bienvenido a la cobertura EN VIVO de los principales cierres carreteros en México durante la jornada de hoy martes 25 de noviembre de 2025. En Fuerza Informativa Azteca te informamos minuto a minuto sobre el cierre de carreteras.
Se mantienen algunos de los bloqueos de transportistas y productores agrícolas en carreteras de Jalisco, Michoacán y Chihuahua. Aquí te detallamos los tramos que se encuentran afectados, además de en dónde hay manifestantes, para que tomes precauciones ante el megabloqueo hoy.
Cierre total de la carretera Durango-Torreón
¡Tómalo en cuenta! La Guardia Nacional Carreteras informa sobre el cierre total en ambos sentidos de circulación en la carretera Durango-Torreón, esto por presencia de manifestantes cerca del (km 230+000), a la altura de la carretera Ent. Cuencamé III (Libre).
#TomePrecauciones en #Dgo se registra cierre total en ambos sentidos de circulación, por presencia de personas, cerca del km 230+000 de la carretera Durango-Torreón, de la carretera Ent. Cuencamé III (Libre). Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2JFlvSOZie— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 25, 2025
Bloqueos y cierres en el Arco Norte
El Arco Norte, que opera (226+400 km), rodeando a la Ciudad de México, y que pasa por el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, informa acerca de los bloqueos y cierre de carreteras; manifestantes se mantienen en los siguientes puntos:
🚧 Manifestantes bloquean la Caseta Tula 1 en sentido a Texmelucan (l 9 km 79+800)
🚧 Manifestantes bloquean ambos sentidos del Tramo Calpulalpan-Sanctorum (9 km 194+750)
🚧 Sentido Atlacomulco: Sin acceso en Texmelucan; el tramo queda libre a partir de Calpulalpan.
🚧 Sentido Texmelucan: La última salida disponible es en la caseta Tula 2.
Sigue el cierre de carreteras en Jalisco hoy martes
Continúan los cierres carreteros en Jalisco en las siguientes vialidades del estado:
🔴Cierre en la Autopista México-Guadalajara (a la altura de la caseta de Ocotlán)
🔴Cierre en la Autopista Guadalajara-Colima (a la altura de Ciudad Guzmán)
🔴Cierre en Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo (este bloqueo es justo en el tramo La Barca).
Cierre de carreteras en Hidalgo hoy 25 de noviembre de 2025
En la carretera Arco Norte, cerca de la caseta de cobro de Tula (km 079+835), se reporta una circulación parcial en ambos sentidos, esto debido a la presencia de manifestantes; se pide a los conductores que sigan las indicaciones viales y evitar la zona si es posible.
#TomePrecauciones en #Hidalgo continua cierre parcial de circulación en ambos sentidos tras presencia de personas, cerca de la caseta de cobro Tula en el km 079+835 de la carretera Libramiento Arcos Norte, Con dirección Querétaro,. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/R4jYcoKhj8— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 25, 2025
Bloqueos en carreteras de Michoacán hoy martes 25 de noviembre de 2025
Continúan los bloqueos de circulación en las siguientes vías y carreteras de Michoacán:
🛣️ Panindícuaro: Bloqueo en la Autopista de Occidente (KM307), caseta de cobro.
🛣️Ecuandureo: Bloqueo en Autopista de Occidente México - Guadalajara (KM360), caseta de cobro.
🛣️ Zinapécuaro: Bloqueo en Autopista 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, caseta de cobro.
🛣️Vista Hermosa: Bloqueo en Autopista de Occidente Km 390
🛣️Vista Hermosa: Bloqueo en Carretera Vista Hermosa - Briseñas (KM 46).
🛣️Venustiano Carranza: Bloqueo en Carretera Sahuayo-La Barca (crucero de cuatro esquinas).
🛣️Sahuayo: Bloqueo en Carretera federal Sahuayo-La Barca (crucero de La Palma).
🛣️Villa Madero: Bloqueo en ambos sentidos de la Carretera Tiripetío – Eréndira (a la altura de la placita y otro grupo más a la altura de la tienda de conveniencia.
🛣️ Villamar: Bloqueo en Carretera Villamar - Jiquilpan (IMSS bienestar Col. Emiliano Zapata).
🛣️ Coahuayana: Bloqueo en la Carretera 200 Lázaro Cárdenas - Manzanillo (a la altura de la desviación a Aquila).
⚠️#AlertaVial 12:30 horas | Al momento continúan los bloqueos de circulación en las siguientes vialidades de Michoacán:— C5 Michoacán (@C5Michoacan) November 25, 2025
🔴PANINDÍCUARO: Autopista de Occidente KM307, Caseta de Cobro.
🔴ECUANDUREO: Autopista de Occidente México - Guadalajara KM360, Caseta de Cobro.
🔴ZINAPÉCUARO:… pic.twitter.com/8GyXS5NWKE
Cierres carreteros finalizados hoy 25 de noviembre en México
Carretera federal 45: En la Carretera Irapuato – Silao, se ha levantado el bloqueo en el distribuidor vial con la carretera 43D.
Carretera federal 45: En el tramo de la Carretera Irapuato – Salamanca, se retomó la circulación normal en la zona de Ciudad Industrial.
Carretera federal 90: En la Carretera Irapuato – Abasolo, se había bloqueado en dirección a Abasolo, a la altura de P&G, sin embargo, ya se liberó la vía.
Carretera estatal Salvatierra – Cortazar: en la comunidad de San José del Carmen, el cierre se ha levantado.
Cierres de carreteras en Guanajuato hoy 25 de noviembre de 2025
La carretera federal 90 (Carretera Pénjamo – Santa Ana Pacueco) se encuentra completamente cerrada, esto es justo a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés por manifestación.
Cierres con presencia de manifestantes en carreteras de México
Las autoridades informan sobre el cierre con presencia de manifestantes, es decir, sin un bloqueo total, que se registran hoy en México:
Cierre parcial en Carretera federal 57
En la principales cierres carreteros en México, se reporta la presencia de manifestantes que se encuentran justo en el entronque con Dolores Hidalgo y anuncian que reanudarán el bloqueo total a las 08:30 (hora local).
Cierre parcial en la Carretera federal 45
En la Carretera Celaya – Salamanca, se reporta la presencia de manifestantes en la comunidad de Valtierrilla, esto justo a la altura del puente; los manifestantes dijeron que reiniciarán el bloqueo a las 10:00 h. (hora local).
#AlertaVial 🚧 ACTUALIZACIÓN de cierres viales con corte a las 11:00 hrs— Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) November 25, 2025
🔴 CIERRE TOTAL
📍#Pénjamo carretera federal 90 Pénjamo - Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.
Hasta el momento es el único punto bloqueado en todo el estado.
🔵… pic.twitter.com/NPi77krf1A
