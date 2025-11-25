Alerta vial por protestas: así va el cierre de carreteras hoy 25 de noviembre en México

Bienvenido a la cobertura EN VIVO de los principales cierres carreteros en México durante la jornada de hoy martes 25 de noviembre de 2025. En Fuerza Informativa Azteca te informamos minuto a minuto sobre el cierre de carreteras.

Se mantienen algunos de los bloqueos de transportistas y productores agrícolas en carreteras de Jalisco, Michoacán y Chihuahua. Aquí te detallamos los tramos que se encuentran afectados, además de en dónde hay manifestantes, para que tomes precauciones ante el megabloqueo hoy.

