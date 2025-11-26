¡Cae el dólar! Bolsa Mexicana de Valores avanza durante la jornada de este martes 25 de noviembre

La jornada financiera de este martes 25 de noviembre cerró con movimientos mixtos para los mercados mundiales. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un buen avance, mientras que el dólar bajó frente al peso mexicano, impulsado por las expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en diciembre.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy martes 25 de noviembre?

El principal índice accionario de la BMV concluyó la sesión en 63,214.56 puntos, lo que representó una variación positiva del 1.11%, equivalente a 691.95 puntos al alza.

Esto se debe a que los mercados respondieron a la publicación de datos económicos en Estados Unidos que habían sido retrasados por el cierre del Gobierno, así como el anuncio por parte de la Reserva Federal

Wall Street registra avance ante expectativas de recorte de tasas

En la unión americana, los principales índices cerraron con ganancias sólidas:



Dow Jones: Subió 664.18 puntos (1.43%), para cerrar en 47,112.45

Subió 664.18 puntos (1.43%), para cerrar en 47,112.45 S&P 500 : Subió 60.76 puntos (0.91%), para cerrar en 6,765.88

: Subió 60.76 puntos (0.91%), para cerrar en 6,765.88 Nasdaq: Subió 153.59 puntos (0.67%), para cerrar en 23,025.59

Los inversionistas reaccionaron positivamente a señales de que la inflación en EE.UU. continúa moderándose, lo que incrementa las probabilidades de que la Fed disminuya su tasa de referencia a finales del año.

Precio del dólar hoy 25 de noviembre

El peso mexicano se apreció 0.7% frente al dólar, registrando un tipo de cambio de 18.3832 pesos por dólar, según datos del Banco de México.

El día anterior, la divisa estadounidense cerró en 18.51 pesos, por lo que la moneda mexicana logra un avance notable en la jornada.

En ventanillas de Banco Azteca , el tipo de cambio se ubica en compra 17.35 y venta 18.85 por unidad.

Precio del petróleo hoy 25 de noviembre

Los precios del crudo cerraron a la baja este martes, presionados por señales diplomáticas sobre posibles avances en las negociaciones para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.



Brent : cayó 1.4%, para cerrar en 62.48 dólares por barril

: cayó 1.4%, para cerrar en 62.48 dólares por barril WTI: retrocedió 1.5%, para finalizar en 57.95 dólares por barril

Ambos indicadores alcanzaron sus niveles más bajos desde el 22 de octubre durante la sesión intradía.