¿Dónde está más barata? Gasolina HOY 25 de noviembre; precio de Magna y Premium para llenar tu tanque

¿Buscas llenar el tanque al precio más bajo? Este martes 25 de noviembre, te presentamos la guía detallada con el costo de la gasolina Magna y Premium en las principales ciudades de México. Además, te decimos qué gasolineras están vendiendo el combustible más barato y cuáles lo tienen más caro, según el último reporte de la CRE (Comisión Reguladora de Energía).

Conoce los rangos de precios por litro para evitar pagar de más y optimiza tu ahorro con la información más reciente sobre el tipo de cambio. Así queda el precio oficial de la gasolina Magna, Premium y el Diésel HOY en México.

Precio promedio de la gasolina HOY 25 de noviembre

Gasolina Regular



Precio de gasolina Premium por litro: 25.89 pesos



Diésel precio por litro: 26.33 pesos

¿Cuál es el costo del gas natural vehicular hoy 25 de noviembre?

Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.58 pesos



Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio oficial promedio de la gasolina HOY 25 de noviembre en CDMX

Gasolina Regular: 23.47 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.10 pesos



Diésel costo por litro: 26.08 pesos

Precio de la gasolina en el Edomex hoy 25 de noviembre 2025

Gasolina Regular: 23.59 pesos



Precio de gasolina Premium: 25.31 pesos



Diésel costo por litro: 25.80 pesos

¿Cuál es el precio de gasolina en Jalisco este 25 de noviembre 2025?

Gasolina Regular: 23.87 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.55 pesos



Diésel costo por litro: 26.45 pesos

Nuevo León: Precio de la gasolina hoy 25 de noviembre

Gasolina Regular: 23.66 pesos



Precio de gasolina Premium: 27.18 pesos



Diésel costo por litro: 26.05 pesos

¿En qué lugar está más barata la gasonina hoy 25 de noviembre?

El precio de la gasolina hoy, 25 de noviembre de 2025, refleja los ajustes reportados por los permisionarios ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que supervisa el cumplimiento de los costos oficiales. Estos valores son clave para los automovilistas, ya que marcan la diferencia al momento de llenar el tanque.

En Cárdenas, Tabasco, el litro de gasolina Magna se mantiene entre los más baratos del país, con un promedio de 23.29 pesos, mientras que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, los conductores enfrentan uno de los precios más altos, alcanzando hasta 27.49 pesos por litro, según el último reporte energético.