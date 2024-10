Abogado de hijos de “El Chapo” busca acuerdo con EU; podrían declararse culpables y recibir sentencia mínima

Jeffrey Lichtman, abogado de los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo” , está en conversaciones con la Fiscalía Federal en Chicago, Estados Unidos, para llegar a un acuerdo judicial.

Ovidio Guzmán, “El Ratón” y Joaquín Guzmán López, “El Güero” , podrían declararse culpables a cambio de una sentencia mínima. Ambos tienen programada una audiencia el próximo 7 de enero.

“El que yo represente a los dos hermanos no cambia el hecho de que individualmente tiene su propio caso. No es un acuerdo conjunto en términos de qué hizo uno y qué hizo el otro. Me gustaría que ambos tuvieran el mismo acuerdo y el mismo resultado, pero el gobierno juzga diferente en términos de sus acciones, su historial y sus responsabilidades”, dijo el abogado.

🚨 La FGR busca reclamar a Joaquín Guzmán López, "El Güero", por el presunto secuestro y entrega de Ismael #ElMayo Zambada. Sin embargo, la orden de aprehensión fue negada por un juez, quien indicó que el caso corresponde a un penal de máxima seguridad.



Los detalles en… pic.twitter.com/EH2TLvIDim — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2024

FGR busca reclamar a Joaquín Guzmán López

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que busca reclamar a Joaquín Guzmán López por ser el presunto responsable de secuestrar y entregar a Ismael Zambada García, “El Mayo” al gobierno de Estados Unidos.

En un comunicado informó que la orden de aprehensión que le fue negada en el Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa fue la de “El Güero”.

Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio están sujetos a procesos penales por su presunta participación en actividades relacionadas con narcotráfico en Estados Unidos y buscando llegar a un acuerdo para entrar al programa de testigos protegidos.

Siguen los dimes y diretes en el caso de "El Mayo" Zambada...



La @FGRMexico sostiene que fue secuestrado por "El Chapito" y entregado a la Unión Americana contra su voluntad.



Luego viene las versiones encontradas, según las investigaciones Federales, Héctor Melesio Cuén Ojeda… pic.twitter.com/rE9gQ3IdXy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2024

Joaquín Guzmán López, fuera de custodia del Buró de Prisiones de EU

Se dio a conocer estos días que Joaquín Guzmán López ya no se encuentra bajo custodia de la Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), desde el 16 de octubre pasado, pero ello no que haya quedado en libertad y se desconoce en qué sistema quedó registrado.

En tanto, el paradero de su hermano Ovidio Guzmán López, se desconoce, según una ficha del mismo sistema. El pasado 3 de septiembre, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Los Chapitos, como son conocidos los hijos de “El Chapo”, no iban a salir de la cárcel.

“De Los Chapitos, siguen en la cárcel, siguen detenidos, punto, no van a salir”, comentó el funcionario norteamericano en una rueda de prensa.