¡Le pusieron ritmo! Cambian Himno Nacional por salsa de Marc Anthony en la SCJN

Un inusual fallo técnico interrumpió la seriedad protocolaria de la presentación del Informe de Labores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) este viernes. El incidente ocurrió en el solemne Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cuando los asistentes se disponían a entonar el Himno Nacional Mexicano, una de las piezas más solemnes del protocolo oficial, el audio del recinto reprodujo de manera inesperada los primeros acordes de la popular salsa “Qué precio tiene el cielo” del artista puertorriqueño Marc Anthony.

Del protocolo a la sorpresa

El error, que duró apenas unos segundos antes de ser cortado abruptamente, generó una ola de risas contenidas y miradas de sorpresa entre los presentes.

El suceso desvió completamente la atención del propósito institucional del evento, que tenía como objetivo rendir cuentas sobre temas clave como las impugnaciones electorales recientes y el desarrollo de la justicia electoral en el país.

El video del incidente se viralizó rápidamente en plataformas sociales, donde los usuarios no tardaron en crear memes y comentarios que jugaban con la idea de un “descanso musical” o un “cambio de ritmo” en las instituciones de justicia.

La salsa de Marc Anthony, conocida por su dramatismo, contrastó fuerte con la solemnidad esperada del Himno Nacional.

¿Error humano o lapsus técnico?

De acuerdo con versiones extraoficiales y reportes de prensa, el error podría deberse a un “lapsus técnico”, posiblemente un archivo de audio incorrectamente cargado en la lista de reproducción o un error humano por parte del personal encargado del sonido.

Hasta el cierre de esta edición, el Poder Judicial no ha emitido un comunicado oficial para explicar el origen del insólito fallo.