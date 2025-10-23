¡Pelea en la CFE! Diputados del PT y PAN intercambian golpes por tema de carbón en Coahuila

Previo a la comparecencia de la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, se registró un hecho insólito en las oficinas del organismo, una pelea: los diputados Ricardo Mejía Berdeja (PT) y Theodoros Kalionchiz de la Fuente (PAN) protagonizaron un intercambio de golpes.

Pelea entre Rircardo Mejía y Theodoros Kalionchiz , ¿qué se sabe?

El incidente se produjo tras un acalorado debate sobre el tema del carbón en Coahuila, situación que derivó en una confrontación física entre ambos legisladores.

Aunque de momento no existe video sobre el incidente, el propio diputado Ricardo Mejía lo confirmó en recientes declaraciones.

Theodoros Kalionchiz de la Fuente: un legislador con trayectoria local

Theodoros Kalionchiz de la Fuente, quien a partir del 1 de septiembre de 2024 se desempeñará como diputado del PAN en la LXVI Legislatura, representa al estado de Coahuila y concluirá su periodo el 31 de agosto de 2027. Su trayectoria política incluye haber sido regidor presidente de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Monclova y su actividad empresarial se centra en el sector de alimentos de esa localidad.

Kalionchiz de la Fuente se convirtió en una figura relevante durante las elecciones del 2 de junio de 2024, en las que millones de mexicanos renovaron a los integrantes del Senado y la Cámara de Diputados. Su perfil destaca por combinar experiencia local y proyección federal.

Ricardo Mejía Berdeja: Del ámbito federal a la gubernatura de Coahuila

Por su parte, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, originario de Torreón, Coahuila, cuenta con una amplia experiencia política. Fue diputado local en dos ocasiones y ocupó una curul en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Además, formó parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de Seguridad Pública federal hasta enero de 2023.

Actualmente, Mejía Berdeja participa como candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, luego de no resultar ganador en la consulta interna de Morena en 2022. Licenciado en Derecho con especialidades en Administración Pública y Análisis Político Estratégico, ha sido asesor de políticos y coordinador de campañas electorales.