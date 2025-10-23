¿Tu auto descansa este jueves? Todo lo que debes saber del Hoy No Circula 23-octubre 2025

Este jueves 23 de octubre de 2025, las restricciones del programa Hoy No Circula aplican para vehículos con engomado color verde, con holograma 1 o 2, y placas con terminación 1 o 2 en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, así que si no quieres pagar una multa, revisa tu auto antes de usarlo.

Están exentos los vehículos con holograma 0 o 00, así como los autos eléctricos o híbridos, transporte público, unidades de emergencia o con placas para personas con discapacidad.

Municipios mexiquenses donde aplica el Hoy No Circula

En el Estado de México, la medida está vigente en 18 municipios conurbados. Entre los municipios afectados están:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco Solidaridad

Mientras que en la Ciudad de México aplica para las 16 alcaldías.

Multas y sanciones si no respetas la restricción del Hoy No Circula

Si circulas sin respetar la restricción, podrías enfrentarte a una multa. Las autoridades han señalado que las sanciones van aproximadamente desde 2,074.8 pesos hasta 3,112.2 pesos, dependiendo de la infracción.

Además del pago, es posible que tu vehículo sea retenido, lo cual implicaría costos adicionales, como el arrastre y depósito vehicular.

Tips útiles para conductores este jueves:



Verifica tu holograma y terminación de placa (1 o 2) y engomado (verde).

Si tienes holograma 0 o 00, vehículo eléctrico/híbrido o placas de discapacidad, puedes circular sin problema.

Planifica rutas alternativas si no puedes usar tu auto.

Considera usar transporte público en CDMX o municipios conurbados para evitar multa o retrasos.

o municipios conurbados para evitar multa o retrasos. Revisa si estás en un municipio afectado por la medida para evitar sorpresas.