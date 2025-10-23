ASF destapa 5 mil millones sin aclarar durante el último año de AMLO

El Segundo Informe de Resultados de Auditorías a la Cuenta Pública 2024, entregado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, reveló que aumentan los faltantes en el presupuesto ejercido durante el último año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Salud, educación e infraestructura social: los sectores con más recursos pendientes

Según el informe, se detectaron más de 5 mil millones de pesos pendientes por aclarar, resultado de 546 auditorías realizadas: 356 corresponden a los estados y 190 al gobierno federal. El mayor monto pendiente se concentra en el gasto federalizado, es decir, los recursos que el gobierno central entrega a las entidades federativas.

Principales áreas con recursos pendientesEntre los rubros con faltantes destacan:



Salud : 1,591 millones 227 mil pesos sin aclarar.

: 1,591 millones 227 mil pesos sin aclarar. Infraestructura Física y Saneamiento Financiero : 1,391 millones 487 mil pesos.

: 1,391 millones 487 mil pesos. Educación : 922 millones 061 mil pesos.

: 922 millones 061 mil pesos. Infraestructura Social: 666 millones 384 mil pesos.

Estos montos reflejan las irregularidades detectadas en el uso de recursos públicos durante el último año de la administración federal, especialmente en programas de transferencia a los estados.

Confrontación en el Congreso por la Cuenta Pública 2023 y recursos pendientes

El tema se intensificó luego de que los legisladores de Morena, PT y PVEM aprobaran la Cuenta Pública 2023, correspondiente al quinto año de gobierno de López Obrador, pese a que aún permanecen 52 mil millones de pesos pendientes por aclarar.

Durante la sesión, los legisladores de oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— cuestionaron la aprobación del dictamen y exigieron mayor transparencia sobre el manejo de los recursos. Señalaron irregularidades y pidieron explicaciones detalladas sobre los fondos pendientes.

Por su parte, los aliados del gobierno defendieron la aprobación, argumentando que el gasto se realizó conforme a la ley y que las observaciones podrían resolverse posteriormente. La discusión se caracterizó por confrontaciones constantes y un intercambio ríspido de señalamientos entre ambos bandos.

Transparencia y control en el gasto público, retos señalados por la ASF y el Congreso

El informe de la ASF y el debate legislativo destacan la importancia de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Los montos pendientes de aclaración y las tensiones en la Cámara de Diputados reflejan la necesidad de mecanismos más claros para garantizar la correcta utilización de los fondos federales y estatales.