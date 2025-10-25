¿Sábado de fiesta sin auto? Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 25 de octubre en CDMX y Edomex

Este 25 de octubre de 2025, aplica el Programa Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México y Estado de México, una medida ambiental que busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este sábado corresponde al cuarto sábado del mes, por lo que los vehículos con holograma 2 y los autos con holograma 1 con terminación de placa par no podrán circular.

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas y contempla tanto a autos particulares como a unidades de carga ligera, taxis y motocicletas con dichas características.

¿Qué autos no circulan este sábado 25 de octubre?

Los vehículos que NO pueden circular este sábado 25 de octubre de 2025 son:



Vehículos con holograma 2 (todos).

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa par (0, 2,4,6 y 8).

Vehículos foráneos sin verificación vigente también deben acatar la restricción.

Quedan exentos del programa los automóviles con holograma 0 y 00, autos eléctricos, híbridos, de emergencia, de transporte público, así como aquellos utilizados por personas con discapacidad y servicios de seguridad.

A partir del 1 de julio, agenda tu cita para la Constancia Tipo "E". Ubica tu centro de verificación o módulo de atención y prepárate para disfrutar de los beneficios de ser "Exento".

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Municipios del Edomex incluidos:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco Solidaridad



Placas 1 o 2 (engomado verde) → verifica en octubre y noviembre.

Fecha límite: 30/nov/2025

Agenda tu cita en: https://t.co/C0xN4Whthx

¿Cómo funciona el Hoy No Circula los sábados?

El Hoy No Circula Sabatino se implementa con base en el número de sábado del mes:



Primer sábado: descansan holograma 1 terminación IMPAR.

Segundo sábado: descansan holograma 1 terminación PAR.

Tercer sábado: descansan holograma 1 terminación IMPAR.

Cuarto sábado: descansan holograma 1 terminación PAR ( como este 25 de octubre

Quinto sábado (si lo hay): descansan holograma 2

Los vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado del mes.

El programa se aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Circular en horario restringido puede derivar en multas de hasta $3,112.20 pesos y la remisión del vehículo al corralón.

