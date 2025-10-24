¡Cuidado con las multas! Estos son los autos que descansan por el Hoy No Circula
Conoce qué vehículos tienen prohibición este viernes en la capital y 18 municipios del Edomex: engomado azul, placas 9-0 e hologramas 1 y 2.
Este viernes 24 de octubre de 2025, el programa Hoy No Circula aplica para varios vehículos en la Ciudad de México (las 16 alcaldías) y en los municipios conurbados del Estado de México, así que si no quieres romper tu alcancía o restarle a tu quincena, será mejor que respetes el reglamento de tránsito.
¿Qué autos no circulan este 24 de octubre de 2025?
- Los autos con engomado azul, holograma de verificación 1 o 2 y placas con terminación 9 o 0 no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas.
- También aplica para vehículos con permisos provisionales considerados similares a holograma 2.
- Quedan exentos del programa los autos con holograma 00 o 0, así como los vehículos eléctricos o híbridos, transporte de pasajeros, entre otros.
El Estado de México impulsa la movilidad limpia. 💚 Si tienes un vehículo con placas mexiquenses y es híbrido o eléctrico, ¡puedes ser candidato a la Constancia "E" Exento! Un trámite gratuito que te beneficia a ti y al medio ambiente. 🌎 pic.twitter.com/FR2groJq2Y— Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) October 24, 2025
Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula
Además de la capital del país, la restricción se extiende a varios municipios del Estado de México que forman parte de la zona conurbada o áreas homologadas con criterios de verificación. Algunos de ellos son:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
Es importante confirmar en tu municipio específico, ya que los criterios de verificación vehicular homologados también son válidos ahí.
Multas y consecuencias si no respetas el Hoy No Circula
Si un vehículo que tiene prohibición circula este viernes sin cumplir con los requisitos, podría recibir una multa que va de 20 a 30 veces la UMA, lo cual equivale aproximadamente entre $2,074.80 y $3,112.20 pesos. También podría ser remitido al corralón, dependiendo de las autoridades y si no tiene permiso vigente.
Consejos prácticos para evitar contratiempos este viernes 24 de octubre:
- Verifica si tu holograma y terminación de placa están sujetos a restricción este viernes 24 de octubre.
- Si circulas en municipios conurbados del Edomex, revisa la verificación vigente de tu vehículo (puede aplicar la misma regulación).
- Si tienes holograma 00 o 0, o un vehículo eléctrico/híbrido, no estás sujeto a la restricción.
- Usa transporte público o alternativas si tu auto tiene engomado azul y placas terminación 9 o 0 con holograma 1-2 para evitar multa y contratiempos.
🚦 Evita multas y contribuye a un #Edoméx más limpio.— Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) October 23, 2025
Placas 1 o 2 (engomado verde) 🟩 → verifica en octubre y noviembre.
🗓️ Fecha límite: 30/nov/2025
📲 Agenda tu cita en: https://t.co/C0xN4Whthx pic.twitter.com/9fOUU5XyTe