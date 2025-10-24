¡Cuidado con las multas! Estos son los autos que descansan por el Hoy No Circula

Este viernes 24 de octubre de 2025, el programa Hoy No Circula aplica para varios vehículos en la Ciudad de México (las 16 alcaldías) y en los municipios conurbados del Estado de México, así que si no quieres romper tu alcancía o restarle a tu quincena, será mejor que respetes el reglamento de tránsito.

¿Qué autos no circulan este 24 de octubre de 2025?

Los autos con engomado azul, holograma de verificación 1 o 2 y placas con terminación 9 o 0 no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas.

También aplica para vehículos con permisos provisionales considerados similares a holograma 2.

Quedan exentos del programa los autos con holograma 00 o 0, así como los vehículos eléctricos o híbridos, transporte de pasajeros, entre otros.

El Estado de México impulsa la movilidad limpia. 💚 Si tienes un vehículo con placas mexiquenses y es híbrido o eléctrico, ¡puedes ser candidato a la Constancia "E" Exento! Un trámite gratuito que te beneficia a ti y al medio ambiente. 🌎 pic.twitter.com/FR2groJq2Y — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) October 24, 2025

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Además de la capital del país, la restricción se extiende a varios municipios del Estado de México que forman parte de la zona conurbada o áreas homologadas con criterios de verificación. Algunos de ellos son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco Solidaridad

Es importante confirmar en tu municipio específico, ya que los criterios de verificación vehicular homologados también son válidos ahí.

Multas y consecuencias si no respetas el Hoy No Circula

Si un vehículo que tiene prohibición circula este viernes sin cumplir con los requisitos, podría recibir una multa que va de 20 a 30 veces la UMA, lo cual equivale aproximadamente entre $2,074.80 y $3,112.20 pesos. También podría ser remitido al corralón, dependiendo de las autoridades y si no tiene permiso vigente.

Consejos prácticos para evitar contratiempos este viernes 24 de octubre:



Verifica si tu holograma y terminación de placa están sujetos a restricción este viernes 24 de octubre.

Si circulas en municipios conurbados del Edomex, revisa la verificación vigente de tu vehículo (puede aplicar la misma regulación).

Si tienes holograma 00 o 0, o un vehículo eléctrico/híbrido, no estás sujeto a la restricción.

Usa transporte público o alternativas si tu auto tiene engomado azul y placas terminación 9 o 0 con holograma 1-2 para evitar multa y contratiempos.