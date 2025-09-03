VIDEO: “Derroquemos la tiranía comunista": Con proyector en rascacielos hacen peculiar protesta en China

En un acto poco común y de alto impacto simbólico, un hombre chino realizó una protesta en al proyectar frases contra el comunismo en un rascacielos de Chongqing, una de las ciudades más grandes del suroeste de China con 32 millones de habitantes.

Esta acción tuvo lugar a días del gran desfile militar en Pekín, organizado por el presidente Xi Jinping para conmemorar el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, evento que reúne a líderes mundiales y refuerza la narrativa oficial del régimen.

VIDEO: Así protestan en china contra el comunismo

Las proyecciones, realizadas el viernes 29 de agosto de 2025, mostraban mensajes contundentes como “sólo sin el Partido Comunista puede haber una nueva China” y “abajo el fascismo rojo, derroquemos la tiranía comunista”, lo cual sorprende debido a la estricta censura y control social que prevalece en el país asiático.

Los videos de esta protesta fueron divulgados en la red social X (antes Twitter) y están verificados por la agencia de noticias Reuters.

Last Friday, anti-Communist slogans lit up a university in China's Chongqing - but who was behind the protest?



Police traced the source to a hotel and found a letter urging officers to resist Beijing’s tyranny.



The protester? Qi Hong, a dissident who pulled off the operation… pic.twitter.com/SwUWB6ZSAO — WION (@WIONews) September 3, 2025

¿Quién armó la protesta contra el comunismo en China?

El protagonista de esta singular protesta es Qi Hong, un nativo de Chongqing de 43 años, quien en entrevista con The New York Times reveló haber instalado un proyector en un cuarto de hotel para transmitir las frases durante 50 minutos. Posteriormente, junto con su esposa e hijas, abandonó China y actualmente reside en el Reino Unido, desde donde monitoreaba la acción a través de una cámara instalada en la habitación que captó el momento en que la policía irrumpió y confiscó el equipo.

El video, grabado el 29 de agosto, muestra el operativo policial y cómo se apaga abruptamente la proyección. Qi declaró haber planeado y ejecutado la protesta con el fin de desafiar la opresión y alertar al mundo sobre la realidad detrás del régimen comunista.

Vale la pena recordar que las protestas públicas contra el Partido Comunista son extremadamente raras en China debido al intenso sistema de vigilancia estatal, la censura digital masiva y la eliminación constante de disidentes.