Homosexuales no deberían ser condenados Papa Francisco

Durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, en referencia a las dificultades que los padres pueden enfrentar en la crianza de sus hijos, el Papa Francisco externó que los homosexuales tienen derecho a ser aceptados por sus familias como hijos y hermanos.

El año pasado, la oficina doctrinal del Vaticano publicó un documento que decía que los sacerdotes católicos no pueden bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, una decisión que decepcionó enormemente a los católicos homosexuales.

"Pienso en los padres ante los problemas de sus hijos", reflexionó el pontífice, que nombró a los "que ven las orientaciones sexuales" de sus discípulos y pidió "acompañar a los hijos y no esconderse en comportamientos de condena".

Recordó cuando en buenos aires veía las colas frente a las cárceles y "allí estaban las madres, esas madres que ante el problema de un hijo que ha cometido un error, ponían su cara, no se escondieron y lo acompañaron, siempre, qué valor".

Postura del Vaticano

El Vaticano ha externado que si bien la iglesia no puede aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, puede apoyar las leyes de uniones civiles destinadas a otorgar a las parejas homosexuales derechos conjuntos en áreas de pensiones, atención médica y asuntos de herencia.

El Papa Francisco siempre ha condenado el rechazo en las familias a los hijos gais y a su regreso de un viaje a Irlanda, en agosto de 2018, cuando los periodistas le preguntaron en el avión qué les diría a los padres de un hijo homosexual Francisco respondió: "ignorar al hijo o la hija con tendencias homosexuales sería una falta de maternidad y paternidad. Eres mi hijo o mi hija como eres".

Ministros han empezado a bendecir uniones del mismo sexo

En algunos países, como Estados Unidos y Alemania, las parroquias y los ministros han empezado a bendecir las uniones del mismo sexo en lugar del matrimonio, y se ha pedido a los obispos que las institucionalicen de facto.

Los conservadores en el seno de la iglesia afirman que el papa, que ha enviado notas de agradecimiento a los sacerdotes y monjas que atienden a los católicos homosexuales, está dando señales contradictorias sobre la homosexualidad, confundiendo a algunos fieles.

El Papa con problemas de salud

En la misma audiencia, el Papa Francisco explicó este miércoles que tiene inflamado un ligamento en la rodilla y que le cuesta andar, al justificarse ante los fieles ya que en esta ocasión no podía acercarse a saludarles.

El pontífice, que este martes ya cojeaba de manera ostensible durante la misa por la Unidad de los Cristianos en la Basílica de San Pablo extramuros, aseguró que los médicos le han dicho que "es algo pasajero". "me han dicho que le pasa sólo a los viejos, así que no sé por qué me ha pasado a mí", bromeó Francisco ante los fieles.

Por ello, tras saludar a los prelados que acudieron ante él tras la audiencia, el papa se limitó a saludar desde la distancia a los presentes y no bajó del estrado para pasear entre los fieles durante casi una hora como suele hacer cada miércoles.

