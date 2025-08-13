Gobierno Federal confirma reducción de homicidios en Nuevo León en un 73%

El Gobierno Federal anunció este martes una reducción del 73% en los homicidios en Nuevo León, cifra que representa uno de los descensos más significativos en la violencia registrados en el país.

En conferencia de prensa matutina, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que el estado ocupa actualmente el lugar número 18 a nivel nacional en homicidios diarios, con solo el 2.1% del total de casos registrados en México durante julio de 2025.

¿Cómo disminuyeron los homicidios respecto a 2024 en Nuevo León?

Asimismo, el funcionario explicó que la medición se realizó comparando el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en julio de 2025 con el punto más alto registrado en septiembre de 2024. El resultado refleja una caída sostenida que, según García Harfuch, es producto de operativos coordinados, inteligencia policial y detenciones clave de generadores de violencia en la región.

Cabe señalar que el anuncio se suma a otro logro reciente: la Fuerza Civil de Nuevo León fue reconocida como la corporación con mayor confianza ciudadana y mejor percepción de desempeño en todo México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el INEGI. Este reconocimiento refleja que la población percibe una mejora tangible en la seguridad pública y en la capacidad de respuesta de la fuerza policial estatal.

Operativos y coordinación interinstitucional: la clave para combatir los homicidios en Nuevo León

Durante la presentación, García Harfuch destacó el papel del Centro Nacional de Inteligencia en la identificación y captura de líderes criminales, así como la importancia de mantener la coordinación entre instancias federales y estatales para consolidar los avances logrados.

Además, se informó que las detenciones recientes han desarticulado estructuras delictivas que operaban en diversas zonas de la entidad, contribuyendo de manera directa a la reducción de homicidios.

Un reto pendiente: mantener la tendencia a la baja en Nuevo León

Aunque el descenso del 73% es calificado como “histórico”, las autoridades señalaron que el reto es sostener esta tendencia a mediano y largo plazo. Para ello, se continuará fortaleciendo la presencia policial, la capacitación de agentes y la estrategia de proximidad ciudadana.

La posición 18 en el ranking nacional de homicidios es, para Nuevo León, un reflejo de avances sustanciales frente a periodos anteriores, pero el objetivo oficial es seguir reduciendo el indicador y consolidar al estado como uno de los más seguros del país.