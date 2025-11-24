VIDEO: Falla en juego mecánico deja a 13 personas atrapadas durante la Feria Ganadera de Querétaro

Durante la madrugada de este domingo 23 de noviembre, un juego mecánico en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro sufrió una falla que dejó atrapadas a 13 personas.

Pese a las súplicas de ayuda, las personas permanecieron suspendidos en la estructura durante aproximadamente 35 minutos hasta que fueron rescatados por Protección Civil Estatal.

VIDEO: Captan a personas atrapadas durante juego mecánico en Querétaro

Testigos aseguran que el caos se produjo cuando la atracción se detuvo de manera repentina, generando momentos de pánico entre los asistentes.

Ante la situación, los cuerpos de emergencia fueron alertados de inmediato para atender a los afectados, pero no fue hasta las 2 de la mañana que los afectados lograron bajar de la atracción.

Según los primeros reportes, los elementos de Protección Civil tuvieron que cortar la energía eléctrica del juego para garantizar que no hubiera lesionados durante las maniobras.

Rescatan a personas atrapadas durante juego mecánico en Querétaro

Después de media hora, el rescate se llevó a cabo de manera ordenada, logrando que los 13 usuarios bajaran sin ningún problema, aunque algunos mostraron nerviosismo tras permanecer suspendidos por varios minutos en lo alto de la atracción.

Después de las maniobras, el área fue asegurada para realizar una inspección técnica y determinar el origen de la falla. Las autoridades evaluarán si la atracción podrá reanudar operaciones durante el resto de la feria, tomando en cuenta la seguridad de los visitantes.

Los especialistas destacan que, aunque los juegos mecánicos pasan por revisiones periódicas, las fallas pueden ocurrir de manera inesperada, poniendo en peligro la vida de los asistentes.

Pese a los problemas generados durante este tiempo, la atracción continuó operando con normalidad durante el domingo, sin que se registraran más percances.

¿Vas a subir a un juego mecánico? Esto debes saber antes

Por naturaleza, los juegos mecánicos son considerados de alto riesgo, debido a sus materiales pesados, energía eléctrica y movimientos constantes, lo que los hace propensos a fallas y desgaste. Por ello, es importante que los operadores cuenten con:



Cinturones o barras de seguridad adecuadas y en buen estado para cada juego.

Señalización sobre riesgos eléctricos, peso, estatura y condiciones de salud para los usuarios.

Los operadores deben estar capacitados,

Mantenimiento continuo y revisión periódica para evitar fallas mecánicas.

Además, los usuarios deben respetar las reglas de seguridad: usar los cinturones, no sacar manos o pies fuera de las zonas seguras y no levantarse mientras el juego está en movimiento, ya que actuar con imprudencia también aumenta los riesgos.

