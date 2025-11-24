Muere trabajador de limpia prensado por su camión de basura en Cuautitlán Izcalli

Una jornada laboral terminó en tragedia este sábado 22 de noviembre, luego de que un trabajador de limpia, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, muriera prensado por el mecanismo de compactación del camión recolector que operaba en el Estado de México (Edomex).

El fatal accidente ocurrió mientras el empleado, quien se desempeñaba como Ayudante General, realizaba sus labores de recolección dentro del centro comercial Plaza Arkana, ubicado en este municipio.

Accidente de trabajador de limpia en Plaza Arkana, Edomex:

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida por el gobierno municipal, el trabajador quedó atrapado entre la góndola y la cabina del camión compactador. La maquinaria, diseñada para comprimir los desechos, se convirtió en una trampa mortal para el trabajador.

Al percatarse del incidente, se solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, así como agentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Lamentablemente, al llegar y valorar a la víctima, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el aplastamiento.

Ayuntamiento de Cuautitlán lamentó lo ocurrido con trabajador y camión de basura

El Gobierno de Cuautitlán Izcalli expresó sus condolencias a través de un comunicado oficial, lamentando profundamente el fallecimiento de su colaborador.

Asimismo, la administración municipal aseguró que ya se han establecido los contactos necesarios para brindar todo el apoyo a los deudos del trabajador, garantizando el cumplimiento de los derechos de protección establecidos en la legislación laboral.

"Este Ayuntamiento, a través de la Presidencia Municipal y de la Dirección de Servicios Públicos, ha establecido los contactos necesarios para llevar a cabo todas y cada una de las acciones de apoyo para los deudos de nuestro colaborador, conforme a los derechos de protección establecidos en la legislación laboral. Al mismo tiempo, enviamos nuestras más profundas condolencias a sus familiares y allegados por esta pérdida", señaló el ayuntamiento.

