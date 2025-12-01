¡Rescate en Acción de Gracias! Paramédico latino salva a niña de un incendio en California

Una tragedia potencial se evitó la noche del jueves en East Hollywood, California, cuando un paramédico salvó a una niña de 7 años del incendio de una casa. Richard Recinos, un paramédico latino, llevó a cabo el rescate. Él transitaba por la zona cerca de las 23:30 horas, de regreso de una cena familiar del Día de Acción de Gracias.

Al notar un resplandor inusual en el cielo, el paramédico se dirigió al sitio y vio a la menor, Savannah, parada cerca de la entrada mientras las llamas se intensificaban. Recinos tomó rápidamente a la niña, utilizando solo su chaqueta de cuero como protección, y la entregó a un transeúnte que ofreció ayuda.

Cómo se originó el incendio

Según la información que proporcionó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el fuego se inició en dos árboles grandes ubicados frente a la casa dúplex. Las llamas envolvieron completamente los árboles, lo que provocó que la autoridad clasificara el incidente como un incendio estructural debido a la amenaza a la propiedad.

Momentos después del rescate, los bomberos completaron la evacuación del resto de la familia de Savannah. Las autoridades investigan la causa del incendio en los árboles.

Qué le pasó a la menor rescatada en el incendio

Las unidades de emergencia examinaron a la niña, Savannah, y la trasladaron al hospital. Allí trataron sus quemaduras leves en los pies. Reportaron que estaba fuera de peligro y permitieron su regreso a casa después de que pasara la noche bajo observación médica.

No se notificaron más heridos a raíz del siniestro. La rápida intervención del paramédico se consideró vital para evitar lesiones más graves a la menor.

Paramédico que salvó a niña del incendio quiere ser bombero

El paramédico Richard Recinos se mostró conmovido por el suceso. Él expresó que la acción fue una decisión instantánea, pues vio la oportunidad de sacar a la niña rápidamente.

Él declaró que volvería a actuar de la misma manera "sin dudarlo un segundo", confirmando que el incidente sirvió para reafirmar su deseo de convertirse en bombero, interés que ya había surgido anteriormente.

Daños materiales del incendio en California

Los daños causados por el incendio se concentraron en el exterior de la propiedad. Reportaron la destrucción total del automóvil de la familia, que estaba estacionado cerca del origen del fuego.

No obstante, la pronta acción de los equipos de emergencia salvó la estructura interna de la casa dúplex, y la consideraron habitable. El LAFD conduce la investigación oficial sobre las causas del incendio.