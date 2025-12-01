¿Cómo afectará el frente frío 17 en México? Consulta el clima hoy 1 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que durante esta noche y madrugada del lunes el frente frío número 17, impulsado por una masa de aire polar, recorrerá el norte y noreste de México, generando lluvias intensas, bajas temperaturas y vientos fuertes en varios estados del país.

Lluvias muy fuertes, frío y aguanieve en el norte del país

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el sistema frontal interactuará con un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental, una vaguada en altura, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como un río atmosférico.

Esta combinación generará lluvias puntuales muy fuertes en la costa de Tamaulipas, además de precipitaciones fuertes en la región Huasteca Alta de Veracruz y en la Huasteca de San Luis Potosí.

También se prevén chubascos en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Querétaro, además de regiones específicas de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Las autoridades advierten que estas lluvias podrían provocar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones.

El aire polar ocasionará un marcado descenso de temperatura en el norte y noreste, con probable caída de aguanieve en sierras del sur de Chihuahua y Durango. Asimismo, se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h en gran parte del norte del país y en Tamaulipas, donde el viento será del componente norte.

Panorama para mañana: ambiente gélido y lluvias en regiones del oriente

Mañana, el frente frío 17 se extenderá sobre el oriente de México, provocando chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz. La masa de aire polar reforzará el ambiente frío a gélido en la mañana y noche, especialmente en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

También se prevé viento del norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Una vaguada en altura y un río atmosférico mantendrán lluvias aisladas y rachas de viento en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Temperaturas extremas y viento fuerte en varias regiones del país

El SMN pronostica temperaturas máximas de 35 a 40 grados en entidades del Pacífico como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En contraste, se estiman temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en sierras de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 °C en zonas serranas de al menos 10 estados.

Las rachas de viento de hasta 60 km/h podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que las bajas temperaturas representarían riesgo de congelamiento de carreteras.