Lista completa de autos que descansan por el Hoy No Circula este 29 de agosto

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció las disposiciones del programa Hoy No Circula para el viernes 29 de agosto de 2025, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y sus áreas aledañas.

Esta medida busca proteger la salud de los ciudadanos, especialmente durante los días con alta concentración de ozono.

Vehículos que no podrán circular el 29 de agosto

Este viernes, la restricción aplicará a los vehículos con:



Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Estas reglas siguen el esquema tradicional del programa, que clasifica los autos según su color de engomado y número de placa.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

Expansión del programa Hoy No Circula: así funciona en el Edomex

A partir del 1 de julio de 2025, el Hoy No Circula amplió su cobertura más allá de los 18 municipios conurbados del Estado de México, incluyendo ahora.



La Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

39 municipios adicionales en la región oriente del Edomex

En total, 59 nuevas localidades entran en la fase de socialización, lo que significa que las multas no se aplicarán hasta el 1 de enero de 2026.

Esta ampliación tiene como objetivo abarcar más áreas urbanas donde la contaminación es alta y los riesgos para la salud se incrementan.

¿Por qué nace el Hoy No Circula?

La principal intención de estas restricciones es mejorar la calidad del aire en toda la región central del país. Con el crecimiento del parque vehicular y la población, los niveles de ozono y partículas contaminantes han mostrado incrementos sostenidos, sobre todo en temporadas secas y calurosas.

Limitar la circulación de ciertos vehículos durante las horas críticas ayuda a reducir estos contaminantes, protegiendo la salud pública y el medio ambiente.

Recomendaciones para conductores

Los automovilistas que transitan entre CDMX y Estado de México deben prestar especial atención a los nuevos lineamientos. Aunque en los municipios en fase de socialización aún no se aplican sanciones, se recomienda informarse constantemente mediante canales oficiales y portales especializados, ya que los horarios y zonas de restricción pueden variar según la calidad del aire del día.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones futuras, sino que también contribuye a un aire más limpio y seguro para todos en la región metropolitana.