¡Tercer sábado de mes! Así aplica el Hoy No Circula para este 15 de noviembre
Consulta si tu auto puede circular este sábado 15 de noviembre; aplica en CDMX y Edomex por ser el tercer sábado del mes.
El programa Hoy No Circula aplica nuevamente este sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, debido a que se trata del tercer sábado del mes. Si necesitas trasladarte, es importante verificar si tu vehículo tiene restricciones para evitar una multa y planear rutas alternativas.
Este programa busca reducir la contaminación y regular la circulación vehicular durante los fines de semana, y afecta principalmente a los autos que aún no cuentan con hologramas con beneficios de libre circulación.
¿Cómo funciona el Hoy No Circula los sábados?
Los sábados, el Hoy No Circula opera bajo un esquema diferente al de lunes a viernes. Su activación depende del número de sábado dentro del mes:
- Primer y tercer sábado: descansan autos con terminación de placa impar (1, 3, 5 y 7) con holograma 1 y 2.
- Segundo y cuarto sábado: descansan autos con terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8) con holograma 1 y 2.
- Quinto sábado: Descansan todos los autos con holograma 2.
Por ser tercer sábado, este 15 de noviembre no circulan todos los vehículos con placas impar con holograma 1 y holograma 2.
Los hologramas 0, 00 y los autos eléctricos o híbridos sí pueden circular sin restricciones.
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?
El programa está vigente de las 5:00 de la mañana a las 22:00 horas, periodo durante el cual los vehículos restringidos no pueden transitar en las zonas donde es obligatorio.
Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula
La restricción para este sábado también aplica en los municipios mexiquenses que forman parte de la Megalópolis, especialmente los que colindan con la capital. La medida estará vigente en:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Ecatepec
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- La Paz
- Huixquilucan
- Nicolás Romero
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Además del resto de municipios integrados al programa en la zona metropolitana.
Placas 1 o 2 (engomado verde) 🟩 → verifica en octubre y noviembre.
🗓️ Fecha límite: 30/nov/2025
¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?
Pueden circular libremente los vehículos con:
- Holograma 0
- Holograma 00
- Motores eléctricos o híbridos
- Transporte de emergencia
- Vehículos con discapacidad
- Vehículos de servicios urbanos o de seguridad
Recuerda que la multa por no respetar el Hoy No Circula ronda entre los 2 mil y 3 mil pesos.