¡Tercer sábado de mes! Así aplica el Hoy No Circula para este 15 de noviembre

El programa Hoy No Circula aplica nuevamente este sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, debido a que se trata del tercer sábado del mes. Si necesitas trasladarte, es importante verificar si tu vehículo tiene restricciones para evitar una multa y planear rutas alternativas.

Este programa busca reducir la contaminación y regular la circulación vehicular durante los fines de semana, y afecta principalmente a los autos que aún no cuentan con hologramas con beneficios de libre circulación.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula los sábados?

Los sábados, el Hoy No Circula opera bajo un esquema diferente al de lunes a viernes. Su activación depende del número de sábado dentro del mes:



Primer y tercer sábado: descansan autos con terminación de placa impar (1, 3, 5 y 7) con holograma 1 y 2.

Segundo y cuarto sábado: descansan autos con terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8) con holograma 1 y 2.

Quinto sábado: Descansan todos los autos con holograma 2.

Por ser tercer sábado, este 15 de noviembre no circulan todos los vehículos con placas impar con holograma 1 y holograma 2.

Los hologramas 0, 00 y los autos eléctricos o híbridos sí pueden circular sin restricciones.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 9, 2025

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa está vigente de las 5:00 de la mañana a las 22:00 horas, periodo durante el cual los vehículos restringidos no pueden transitar en las zonas donde es obligatorio.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

La restricción para este sábado también aplica en los municipios mexiquenses que forman parte de la Megalópolis, especialmente los que colindan con la capital. La medida estará vigente en:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec

Naucalpan

Nezahualcóyotl

La Paz

Huixquilucan

Nicolás Romero

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Además del resto de municipios integrados al programa en la zona metropolitana.

🚦 Evita multas y contribuye a un #Edoméx más limpio.

Placas 1 o 2 (engomado verde) 🟩 → verifica en octubre y noviembre.

🗓️ Fecha límite: 30/nov/2025

— Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 13, 2025

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Pueden circular libremente los vehículos con:



Holograma 0

Holograma 00

Motores eléctricos o híbridos

Transporte de emergencia

Vehículos con discapacidad

Vehículos de servicios urbanos o de seguridad

Recuerda que la multa por no respetar el Hoy No Circula ronda entre los 2 mil y 3 mil pesos.