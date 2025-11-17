Estos vehículos no circulan este 17 noviembre en CDMX y Edomex; así aplica el Hoy No Circula

En 17 de noviembre, el Hoy No Circula se aplica de manera habitual y normal en CDMX y Edomex, por lo que autoridades ambientales piden a los conductores estar atentos a las restricciones para evitar multas y retrasos. ¡Que no te multen!

La CAMe indica que esta estrategia es clave para contener los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana, ya que limitar la cantidad de vehículos en las calles contribuye a mantener una mejor calidad del aire, sobre todo cuando se elevan las concentraciones de ozono y partículas.

¿Este 17 de noviembre qué autos no circulan?

De acuerdo con la CAMe, este lunes 17 de noviembre deberán apagar los motores y quedase en casa los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 o 2.

En contraste, los automóviles con holograma “0” o “00”, así como los vehículos eléctricos, híbridos o de bajas emisiones, podrán circular sin problema, ya que están exentos por su menor impacto ambiental.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/SHu7h14bzX — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 16, 2025

La restricción para los vehículos estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex) que forman parte del programa.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa del Hoy No Circula se implementa en la Ciudad de México y en los diferentes municipios del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

📌#RecomendacionesCAMe |

Consulta diariamente el Índice AIRE Y SALUD en https://t.co/y0bYxkMhgy para conocer la #CalidadDelAire en tu ciudad y seguir las indicaciones necesarias para proteger tu salud. #CuidemosElAireQueRespiramos #SaludAmbiental pic.twitter.com/yugiQbFema — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 15, 2025

En todos ellos la vigilancia es estricta y la sanción por incumplir la norma puede derivar en una multa económica, además de la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades correspondientes.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

No respetar el calendario del Hoy No Circula puede salir muy caro y afectar tu bolsillo. Conducir un vehículo en día restringido puede generar multas que van de 2,262 a 3,394 pesos, montos equivalentes a 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que las autoridades recomiendan verificar las restricciones antes de salir de casa para evitar sanciones.