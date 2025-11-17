Estos vehículos no circulan este 17 noviembre en CDMX y Edomex; así aplica el Hoy No Circula
Este 17 de noviembre conoce como se aplica el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex; revisa qué autos tienen restringida la circulación para evitar multas.
En 17 de noviembre, el Hoy No Circula se aplica de manera habitual y normal en CDMX y Edomex, por lo que autoridades ambientales piden a los conductores estar atentos a las restricciones para evitar multas y retrasos. ¡Que no te multen!
La CAMe indica que esta estrategia es clave para contener los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana, ya que limitar la cantidad de vehículos en las calles contribuye a mantener una mejor calidad del aire, sobre todo cuando se elevan las concentraciones de ozono y partículas.
¿Este 17 de noviembre qué autos no circulan?
De acuerdo con la CAMe, este lunes 17 de noviembre deberán apagar los motores y quedase en casa los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 o 2.
En contraste, los automóviles con holograma “0” o “00”, así como los vehículos eléctricos, híbridos o de bajas emisiones, podrán circular sin problema, ya que están exentos por su menor impacto ambiental.
¡Buen día!
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.
La restricción para los vehículos estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex) que forman parte del programa.
¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?
El programa del Hoy No Circula se implementa en la Ciudad de México y en los diferentes municipios del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Cuautitlán Izcalli
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
📌#RecomendacionesCAMe |
Consulta diariamente el Índice AIRE Y SALUD para conocer la #CalidadDelAire en tu ciudad y seguir las indicaciones necesarias para proteger tu salud. #CuidemosElAireQueRespiramos #SaludAmbiental
En todos ellos la vigilancia es estricta y la sanción por incumplir la norma puede derivar en una multa económica, además de la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades correspondientes.
Multas por no respetar el Hoy No Circula
No respetar el calendario del Hoy No Circula puede salir muy caro y afectar tu bolsillo. Conducir un vehículo en día restringido puede generar multas que van de 2,262 a 3,394 pesos, montos equivalentes a 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que las autoridades recomiendan verificar las restricciones antes de salir de casa para evitar sanciones.